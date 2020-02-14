Санкт-Петербург неожиданно для себя оказался в тройке лидеров в России по количеству зарегистрированных браков, после Москвы и Московской области. В 2019 году в Северной столице было заключено 47 тысяч официальных брачных союзов, что на три тысячи больше, чем годом ранее, сообщили в Росстате.

Одновременно город на Неве вошел в топ-3 самых популярных направлений для романтического туризма в России. Об этом сообщили в Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга со ссылкой на сервис организации путешествий OneTwoTrip. Также в тройку вошли Москва и Сочи.

Власти города, развивая его туристический потенциал, реализуют проект «Петербург свадебный», направленный на привлечение влюбленных пар со всей страны и из-за рубежа к заключению браков в самом романтичном городе России.

«Наш город обладает всей необходимой инфраструктурой для организации свадебных торжеств — от парков и дворцов до отелей и банкетных залов. Свадьба в Петербурге — это новая визитная карточка культурной столицы России. Бренд «Санкт-Петербург — свадебная столица России» способствует дополнительному увеличению туристского потока», — отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

О потенциале свадебного туризма говорит такой факт: на торжества по случаю заключения брака влюбленной пары из Израиля в Петербург приехали 430 гостей.

На официальном туристском портале Санкт-Петербурга Visit-Petersburg.ru в разделе «Петербург свадебный» на русском и английском языках размещена разнообразная информация по свадебной тематике. Например, об экскурсионных маршрутах для свадебной прогулки по городу.

Онлайн-консультант поможет сориентировать в вопросах регистрации брака в Петербурге, уточнит список необходимых документов и сроки рассмотрения обращений. Кроме того, разработан буклет «Петербург свадебный» на восьми языках.

А прошедший день 14 февраля для влюбленных петербуржцев и гостей города стал хорошим поводом для того, чтобы признаться друг другу в сильных чувствах, предложить руку и сердце или уже скрепить отношения семейным союзом.