В Петербурге открылся мобильный пункт оцифровки сведений об участниках Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM. Церемония состоялась 14 февраля в Доме офицеров Западного военного округа (ЗВО).

Собранные данные будут использованы для увековечения памяти о фронтовиках и блокадниках в музее «Дорога памяти».

Дарья Драй ИА REGNUM Дорога памяти

Копии или электронные версии фотографий, писем с фронта, биографических данных, перечни наград своих родственников в мобильный пункт может передать любой желающий. Если копию или электронную версию петербуржцы не смогут сами, им окажут в этом помощь.

Дарья Драй ИА REGNUM Фотография фронтовика для передачи

Дарья Драй ИА REGNUM Документы и фотографии фронтовика для передачи

Дарья Драй ИА REGNUM Документы и фотографии фронтовика для передачи

Дарья Драй ИА REGNUM Документы и фотографии фронтовика для передачи

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в военных комиссариатах завершают оцифровку данных обо всех участников Великой Отечественной войны.

Добавим, пункты оцифровки открылись в восьми регионах дислокации войск ЗВО, помимо Санкт-Петербурга это Московская, Ленинградская, Воронежская, Владимирская, Курская, Калининградская и Псковская области.

Данные собирают и в военных комиссариатах в каждом районе Петербурга. Принимается информация о призванных и мобилизованных из Ленинграда, как скончавшихся или погибших, так и о ныне здравствующих, а также вставших на воинский учет после окончания войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Дорога памяти

Родных просят указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, перечислить имеющиеся награды, указать, каким военным комиссариатом и когда был призван их родственник.

Петербуржцы могут приносить фотографии и сведения об участниках Великой Отечественной войны в районные приемные военных комиссариатов в понедельник, среду с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 13:00. Фотоматериалы обещают отсканировать и вернуть.