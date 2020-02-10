Запуск станции метро «Кленовый бульвар» повысит доступность Коломенского парка в столице. Об этом 10 февраля заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строительства станции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Кленовый бульвар»

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Кленовый бульвар»

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Кленовый бульвар»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время осмотра строительства станции метро «Кленовый бульвар»

«Мы находимся на месте будущей станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро. Эта станция будет по максимуму востребована москвичами. Многие жители Нагатинского Затона получат метро в шаговой доступности», — сказал Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время осмотра строительства станции метро «Кленовый бульвар»

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Кленовый бульвар»

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Кленовый бульвар»

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Кленовый бульвар»

Также мэр Москвы отметил, что на данной станции будет пересадочный узел на перспективную Бирюлёвскую линию метро.

«Рядом находится парк «Коломенс­кое». Многим москвичам будет удобно добираться до него через «Кленовый бульвар». Особенно если есть желание погулять по набережной у реки», — заметил Собянин.