Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Кленовый бульвар»
10 февраля 2020
Запуск станции метро «Кленовый бульвар» повысит доступность Коломенского парка в столице. Об этом 10 февраля заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строительства станции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Строительство станции метро «Кленовый бульвар»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Строительство станции метро «Кленовый бульвар»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Строительство станции метро «Кленовый бульвар»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин во время осмотра строительства станции метро «Кленовый бульвар»
«Мы находимся на месте будущей станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро. Эта станция будет по максимуму востребована москвичами. Многие жители Нагатинского Затона получат метро в шаговой доступности», — сказал Собянин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин во время осмотра строительства станции метро «Кленовый бульвар»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Строительство станции метро «Кленовый бульвар»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Строительство станции метро «Кленовый бульвар»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Строительство станции метро «Кленовый бульвар»
Также мэр Москвы отметил, что на данной станции будет пересадочный узел на перспективную Бирюлёвскую линию метро.
«Рядом находится парк «Коломенское». Многим москвичам будет удобно добираться до него через «Кленовый бульвар». Особенно если есть желание погулять по набережной у реки», — заметил Собянин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Строительство станции метро «Кленовый бульвар»