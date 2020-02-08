В подмосковном Павловском Посаде проходит IV Международный кинофестиваль «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова. Именно в этих местах родился и вырос знаменитый российский артист Вячеслав Тихонов. Корреспондент ИА REGNUM Василий Иванов побывал на открытии, познакомился с программой форума, встретился с именитыми гостями фестиваля.

Василий Иванов ИА REGNUM 4-й Международный кинофестиваль «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова

Традиционно в рамках фестиваля проводятся два конкурса — киносериалов и полнометражных фильмов. Особенное внимание жюри уделяет становящими все более популярными российским сериалам. Так среди представленных в 2020 году работ, есть те, что уже получили положительную оценку критики и завоевали любовь взыскательного зрителя — «Мертвое озеро» Романа Прыгунова, «Дылды» Сергея Сенцова, «Эпидемия» Павла Костомарова. Хотя необходимо отметить, что сериалы не показываются широкой публике. Лучшие работы определяет исключительно жюри.

Президент фестиваля Анна Тихонова, дочь Вячеслава Тихонова, отметила, что в фестивале участвуют профессиональные работы, но они все выносят на повестку общечеловеческие вопросы, опираются на ценности русской культуры.

Василий Иванов ИА REGNUM Анна Вячеславовна Тихонова — Президент Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова

Василий Иванов ИА REGNUM Анна Тихонова показывает памятные часы, изготовленные по специальному заказу организаторов Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова

В конкурсе полнометражных фильмов участвует десять фильмов, созданных режиссерами из России, Китая, Белоруссии, Армении, Швейцарии, Сербии, Швеции и Кипра.

Также в программе фестиваля внеконкурсные, ретроспективные и документальные программы. Отдельно стоит программа для детской и семейной аудитории фильмов киностудии «Дисней», которая пользуется большой популярностью.

Василий Иванов ИА REGNUM Один из кинозалов Дворца культуры Павлоского посада во время проведения 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова

Василий Иванов ИА REGNUM На пресс-конференции 4-го Международного кинофестиваля «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова

В 2020 году необычно много именитых гостей. Как всегда приехали известные актеры, режиссеры, сценаристы. У журналистов наибольшим «спросом» пользуются князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, привезший на фестиваль выставку репродукций уникальной личной коллекции театральной живописи князя, также легендарный югославский актёр Гойко Митич и председатель жюри, народный артист России Лев Прыгунов.

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Вороновский перед показом документального фильма «Князь Лобанов — Ростовский. Дорога домой»

Василий Иванов ИА REGNUM Гойко Митич, Оксана Сташенко и Лев Прыгунов на открытии 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова

Василий Иванов ИА REGNUM Актриса Оксана Сташенко на открытии 4-го Международного кинофестиваля «17 Мгновений» имени Вячеслава Тихонова

Василий Иванов ИА REGNUM Актер театра и кино Сергей Каюмович Шакуров

До 9-го февраля на площадках фестиваля будут проходить многочисленные кинопоказы, концерты и выставки. А 10 февраля будут объявлены лауреаты смотра.