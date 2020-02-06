Петербургская галерея киноплаката «AK Gallery» и содружество коллекционеров «СОЮЗКОМИКС» объединяются для создания передвижного музея популярной и гик-культуры «artefakt».

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль Postercon 2019

С 15 по 23 февраля на самой современной выставочной площадке Петербурга — КВЦ «Экспофорум», в рамках крупнейшего в городе арт-салона с провокационным названием «Понаехали!» впервые будет организована зона коллекционирования и представлены невероятные коллекции поп-артефактов. От оригинальных артов и раритетных комиксов, культовых и альтернативных киноплакатов, игральных карт и редких вкладышей, до советских настольных игр, солдатиков, спичечных этикеток и даже кирпичей. Чеканные монеты, волчки, коллекционные фигурки, амигуруми, редкие книги и журналы — всего перечислить невозможно. Но можно увидеть, потрогать, понюхать, поучаствовать, узнать, вспомнить, испытать ностальгию и в конце концов открыть в себе коллекционера.

Дарья Драй ИА REGNUM Плакаты

Дарья Драй ИА REGNUM Плакаты

Дарья Драй ИА REGNUM Гости фестиваля современного киноарта

Дарья Драй ИА REGNUM Криминальное чтиво

Дарья Драй ИА REGNUM Наклейки с героями

Дарья Драй ИА REGNUM Киноплакаты

Для гостей будут открыты выставки, экскурсии и арт-медиации, лекции и мастер-классы, кинопоказы и аукционы, розыгрыши и подарки.

В зоне «artefakt» будут организованы встречи с известными художниками, дизайнерами, иллюстраторами комиксистами, издателями, фотографами, музыкантами, косплеерами, блогерами, аниматорами, режиссёрами, писателями, актёрами, скульпторами, библиотекарями, издателями, кузнецами и даже капитанами дальнего плавания. Из гостей ожидаются: Виктор Викторович Кобзев, студия «Союзмультфильм», московский фотограф Vogue и Harper’s Bazaar Заур Тедеев (работал с К. Тарантино, Т. Харди, Дж. Честейн и др.), иллюстратор Алексей Рикошет (г. Ижевск, Удмуртия, работал с Marvel, Paramount Pictures, Esquire, LADA), и многие-многие другие.

Дарья Драй ИА REGNUM Кино-арт

Дарья Драй ИА REGNUM Даниил Вяткин на фестивале современного киноарта

Дарья Драй ИА REGNUM Плакаты

Дарья Драй ИА REGNUM Пеннивайз

Дарья Драй ИА REGNUM Авторский плакат

Дарья Драй ИА REGNUM Мастер-класс

Дарья Драй ИА REGNUM Работа участника мастер-класса

Также на площадке «artefakt» можно посетить территорию «Пока Милонов спал…», на которой будут представлены предметы коллекционирования «До 16 и старше…», «NC-17» и «21+ «. Эротика начала ХХ века, цензура разных лет и стран, свободные 90-е и сегодняшний день.