В усадьбе Поленова в Денежном переулке в Москве состоялась репетиция мюзикла «Дон Жуан. Нерассказанная история». Организаторы нового действа сочли необходимым пригласить на «читку» журналистов. Корреспондент ИА REGNUM стала свидетелем того, как актеры первый раз совместно с режиссером осмысливали свои роли и читали отрывки из пьесы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка на бумаге

Один из самых постановочных сюжетов в мире, будет, понятно, переиначен соавтором истории и режиссером Артемом Каграманяном по-своему.

Режиссер Артем Каграманян:

«Дон Жуан — это человек, добившийся славы. Но теперь не знает, что ему дальше делать. Его все знают в Испании: половина населения его любят, другая — ненавидят. Это уставший и замученный человек. И в конце концов его настигает брошенная жена и брат когда-то убитого капитана. В общем, все хотят ему отомстить и тем самым прославить себя.

Мюзикл — это, конечно, про любовь. И о том, что как в жизни ни бравируй, конец все равно придет, и все зависит от того, как ты его встретишь. Он жертвует собой».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продюсер постановки — Сергей Сорокин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автор либретто Борис Комаров, композитор — Андрей Пурчинский

Композитор Андрей Пурчинский:

«На мой взгляд, Дон Жуан это не просто общепринятое восприятие праздно-живущего мужчины у которого много женщин. В чем уникален Дон Жуан, почему девочка Консуэла так за него начала биться?! Он единственный кто умел любить искренне каждую свою женщину. За каждую из них готов был убить и умереть. Он и есть воплощение любви. Более того он великий мученик, для воплощения любви, он совершает смертный грех. И тем самым закрывает себе путь в Рай»

Главную роль Дон Жуана исполнит Иван Ожогин, Оскар Кучера выступит в роли Исполнителя, Алика Смехова — брошенной жены.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Композитор Андрей Пурчинский за музыкальным инструментом

Музыкальная трагикомедия будет «базироваться» по определению создателей на французской школе мюзикла, бродвейской эстетике и вдохновении Queen.

Премьера нового мюзикла «Дон Жуан. Нерассказанная история» состоится 7 апреля в петербургском «Мюзик-Холле». Московские показы намечены на осень 2020 года.