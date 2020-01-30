В Москве 30 января впервые в РФ представили внедорожник бренда Aston Martin — DBX. Первые клиенты смогут получить этот автомобиль уже в июне 2020 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Aston Martin

К бренду фиксируется повышенный интерес со стороны российских автолюбителей. По данным автодилера «АВИЛОН», потенциальный спрос среди клиентов на эту модель в два раза превышает планируемую ежемесячную квоту. Внедорожник относится к сегменту «люкс». Стоимость автомобиля в первоклассной комплектации составляет около 14,5 млн рублей.

Журналистам автомобиль представил президент европейского офиса Aston Martin Томас Киезеле, исполнительный вице-президент и шеф-дизайнер Aston Martin Марек Райхман и председатель правления автомобильной группы «АВИЛОН» Андрей Павлович. Отметим, что спрос на автомобили бренда Aston Martin в России растёт. Так, большинство квот на внедорожник DBX уже предоплачены клиентами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Томас Киезеле

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый внедорожник Aston Martin—DBX

«Появление люксового внедорожника на российском рынке отразится на его ближайших конкурентах. Можно прогнозировать, что с появлением внедорожника доля Aston Martin среди других люксовых марок на рынке увеличится в четыре раза. Мы ожидаем, что часть клиентов перейдет в марку Aston Martin и отдаст свое предпочтение автомобилю DBX», — сообщил Павлович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Павлович

Дарья Антонова ИА REGNUM Презентация внедорожника Aston Martin—DBX

В свою очередь исполнительный вице-президент и шеф-дизайнер Aston Martin Марек Райхман отметил внешние и технические характеристики автомобиля, подчеркнув его новаторские черты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый внедорожник Aston Martin—DBX

«DBX-новаторский внедорожник, который переворачивает взгляд на категорию роскошных внедорожников. Эта уникальная платформа сочетает в себе красоту и элегантность пропорций с невероятным удобством и практичностью. В настоящее время на российском рынке появился автомобиль, который сможет добраться до самых дальних уголков бескрайней и удивительной страны. А также обеспечить в этом путешествии элегантность и изысканное качество, которое ожидают клиенты. Aston Martin действительно создает мечты для клиентов, которые понимают ценности марки», — сообщил Райхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый внедорожник Aston Martin—DBX

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон внедорожника Aston Martin—DBX

На старте продаж полноприводный DBX будет оснащен двигателем V8 мощностью 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Клиентам также предложен широкий выбор опций и аксессуаров для DBX. Так, Aston Martin разработал восемь уникальных дизайнерских спецификаций. К тому же клиенты впервые на рынке для персонализации салона DBX смогут воспользоваться уникальной опцией по отделке ряда элементов тканым шерстяным войлоком, который размещается на дверных панелях, боковой стороне центральной консоли и в нижней части панели приборов.

Всего для внедорожника доступно 11 специальных пакетов для обеспечения комфорта в путешествиях, например, крепления для транспортировки лыж, сушилка для лыжных ботинок и особые цепи противоскольжения на колеса. Эксклюзивный пакет для домашних животных, который предлагает любителям домашних животных множество преимуществ, также доступен к заказу.

«Существенный спрос на этот автомобиль оказал влияние на наши бизнес-процессы. Мы в 2 раза увеличили количество специалистов, которые осуществляют выездное сервисное обслуживание. Наши специалисты могут приехать в любой город России и провести полное обслуживание автомобиля. Выездной сервис — это популярная услуга, которой пользуется треть покупателей Aston Martin. АГ «АВИЛОН» использует все возможности для эффективного взаимодействия с клиентами», — рассказал старший директор направления люкс АГ «АВИЛОН» Олег Шамба.