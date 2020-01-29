В Москве 29 января прошли похороны протоиерея Всеволода Чаплина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище

Дарья Антонова ИА REGNUM Мать протоиерея Всеволода Чаплина (посередине) на церемонии прощания с сыном

Гражданская панихида состоялась в похоронном доме «Троекурово». Проститься со служителем церкви пришли около двухсот человек. На церемонии присутствовала мать Чаплина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с протоиереем Всеволодом Чаплиным на Троекуровском кладбище

После завершения прощания, процессия направилась к месту захоронения — участку №19 Троекуровского кладбища.

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Всеволод Чаплин скончался 26 января в Москве на 52-м году жизни.