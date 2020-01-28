Случилось то, чего с таким нетерпением ждали десятки тысяч российских поклонников Сальвадора Дали — 28 января для посетителей открывается крупнейшая выставка великого испанского живописца. А накануне состоялись пресс-показ и торжественное открытие экспозиции самого заметного культурного проекта зимы-весны 2020 года. Корреспондент ИА REGNUM посетил московский Манеж, увидел работы мастера, а, главное, первое впечатление гостей на «удивительные» произведения.

Крупнейшая выставка наследия художника за пределами Испании включает 188 работ. «Божественный и многоликий», называли его критики. Организаторы экспозиции — Музей Фаберже, культурно-исторический фонд «Связь времен» и фонд «Гала-Сальвадор Дали» четко следовали этому определению: они представили произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов. Но, понятно, главной притягательной силой для любителей живописи станут работы сюрреалистического и ядерно-мистического циклов — «Невидимый человек» (1929 — 1932), «Чувство скорости» (1931), «Архитектонический «Анжелюс» Милле» (1933), «Пейзаж с загадочными элементами» (1934), «Мягкий автопортрет с жареным беконом» (1941), «Ураново-атомная меланхолическая идиллия» (1945) и другими.

Здесь же можно увидеть так называемые стереоскопические работы живописца. Самая интересная — «Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековечению шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах».

Отдельно необходимо обратить внимание на полную серию гравюр, иллюстрирующих «Божественную комедию» Данте — проект для мастера знаковый, а также на рисунки к книге «50 секретов магического мастерства».

Устроители экспозиции запланировали целый ряд мероприятий, кроме чисто выставочного проекта — это лекции, и кинопоказы, театральные и музыкальные представления.

Льготные категории граждан смогут посетить выставку бесплатно или со скидкой в 50%.