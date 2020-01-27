Завершением праздничных торжеств в ознаменование 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады стал большой артиллерийский салют и фейерверк у стен Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Его организовали военнослужащие Западного военного округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничная подстветка Дворцового моста

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничная подстветка Дворцового моста

Ровно в 21:00 мск 27 января батареи 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии начали серию из 30 залпов. Каждый орудийный залп был посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.

Салют сопровождался запуском фейерверка из двух тысяч изделий с помощью салютных установок, раскрасивших зимнее небо Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейрверк в честь 76-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейрверк в честь 76-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейрверк в честь 76-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

«Посмотреть на красочное представление пришли десятки жителей и гостей города. Гром был слышен в разных районах Петербурга», — отмечает телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейрверк в честь 76-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейрверк в честь 76-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейрверк в честь 76-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейрверк в честь 76-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

После завершения салюта начальник штаба — заместитель командующего войсками Западного военного округа Алексей Завизьон вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову пустую гильзу от одного из зарядов, который был выпущен во время салюта.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейрверк в честь 76-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейрверк в честь 76-ой годовщины снятия блокады Ленинграда

В честь снятия блокады 27 января 1944 года в Ленинграде был произведён артиллерийский салют из 24 залпов, которые дали 324 орудия, установленных в разных частях города: на Марсовом поле, на набережных Невы, а также на боевых кораблях Краснознамённого Балтийского флота.