Петербуржцам и гостям города показали историческую реконструкцию салюта, которую жители Ленинграда видели 27 января 1944 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вечером в понедельник на стрелке Васильевского острова развернулась еще одна тематическая площадка, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция победного Ленинградского салюта 1944 года

С 19:00 для горожан и туристов начали работать интерактивные выставки периода 1941−1944 годов: полевой медицинский пункт Красной армии, полевой штаб, военно-полевой пункт связи, пункт приема и подготовки новобранцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Интерактивная экспозиция времен блокадного Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Блокадный хлеб

Дарья Драй ИА REGNUM Блокадный хлеб

Также были развёрнуты концертная площадка, пункты противотанковой и противовоздушной обороны Ленинграда, выставка, посвященная женщинам-защитницам города.

В каждой зоне зрителей встречали участники военно-исторических клубов в аутентичной военной форме.

После 20:00 мск со стрелки из расчетов артиллерийских орудий были произведены по 12 холостых выстрелов из 12 легендарных артиллерийских орудий — дивизионных пушек ЗИС-2 и ЗИС-3, а также «зениток» 37 и 85 мм.

Начало Ленинградского салюта дал внук командующего Ленинградским фронтом, маршала Леонида Говорова, который поздравил горожан с праздником.

Каждый залп был посвящен конкретным подразделениям, которые отличились в ходе операции «Январский гром» — операции полного снятия блокады Ленинграда. Организаторы постарались показать, как это было в 44-м году.

Видео: ИА REGNUM

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