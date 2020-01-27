Со стрелки Васильевского острова прогремел «Ленинградский салют» (видео)
Петербуржцам и гостям города показали историческую реконструкцию салюта, которую жители Ленинграда видели 27 января 1944 года, передает корреспондент ИА REGNUM.
Вечером в понедельник на стрелке Васильевского острова развернулась еще одна тематическая площадка, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.
С 19:00 для горожан и туристов начали работать интерактивные выставки периода 1941−1944 годов: полевой медицинский пункт Красной армии, полевой штаб, военно-полевой пункт связи, пункт приема и подготовки новобранцев.
Также были развёрнуты концертная площадка, пункты противотанковой и противовоздушной обороны Ленинграда, выставка, посвященная женщинам-защитницам города.
В каждой зоне зрителей встречали участники военно-исторических клубов в аутентичной военной форме.
После 20:00 мск со стрелки из расчетов артиллерийских орудий были произведены по 12 холостых выстрелов из 12 легендарных артиллерийских орудий — дивизионных пушек ЗИС-2 и ЗИС-3, а также «зениток» 37 и 85 мм.
Начало Ленинградского салюта дал внук командующего Ленинградским фронтом, маршала Леонида Говорова, который поздравил горожан с праздником.
Каждый залп был посвящен конкретным подразделениям, которые отличились в ходе операции «Январский гром» — операции полного снятия блокады Ленинграда. Организаторы постарались показать, как это было в 44-м году.
Видео: ИА REGNUM