Во дворе Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга 27 января, в День снятия блокады Ленинграда, попытались воссоздать атмосферу блокадного города. Акция «900 дней и ночей» открылась в память о подвиге жителей и солдат, защищавших Ленинград в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У Капеллы выставили противопехотные ежи с колючей проволокой, технику военных лет, включая, например, 76-мм дивизионную пушку ЗИС-3 с Лужского оборонительного рубежа.

Центральное место на площади заняла «зенитка» АЗП-39. Ее охотно облепили дети, благо здесь на технику можно было свободно забираться. Реконструкторы в форме военных лет объясняли, для чего она предназначена, желающим одевали каски и давали подержать винтовки для фотографий.

Тут же наливали чай из самовара, к нему на деревянном столе оказались конфеты, а также ломти сала и черного хлеба. Отдельным экспонатом стали походные аптечки и предметы для оказания медицинской помощи. «Внутри были противошоковые обезболивающие», — объясняли реконструкторы.

Исторические афишные столбы обклеили блокадными плакатами, сообщающими о выступлениях симфонического оркестра, вечерах классической оперетты и других представлениях, которые изможденные артисты давали в блокадном городе, чтобы поддержать ленинградцев.

На фасад капеллы проецировали кадры военной и блокадной кинохроники под песни тех лет. Тут же устроили и стенд, где разместили исторические газетные полосы и копии объявлений, какие заполонили Ленинград в холодные и голодные годы.

«Обменяю на крупу и хлеб:

1. Санки детские

2. Шапка жен. чернобурая лисица

3. Кухонный столик

4. Фотоувеличитель «ФЭД-3у»

5. Кухонная посуда (сковорода чугунн., хор. кастрюля 5 л, вилки, ложки)»,

— писала жительница улицы Веры Слуцкой.

А на проспект Римского-Корсакова просили обращаться, если готовы «срочно» купить или обменять «на папиросы и продукты» кровать с матрацем, стулья венские, любую посуду, гитару, подушку, корыто, этажерку и даже «биллард с металл. шар.».