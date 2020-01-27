Петербуржцы вечером 27 января поучаствовали в акции «Свеча памяти» у Аничкова дворца, передает корреспондент ИА REGNUM. В 18:00 мск объявили минуту молчания, и на прилегающей территории погасили свет.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Свеча памяти»

В этот момент зажгли выставленные по кругу свечи в память о тех, кто погиб в блокадном Ленинграде.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Свеча памяти»

В этом году акция посвящена тем, кто защищал и сохранял памятники культуры, дворцы и музеи сражающегося города.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Свеча памяти»

Воспитанники Дворца творчества юных представили литературно-музыкальную композицию «Каменные мы…» по мотивам стихов и песен блокадного Ленинграда, пока на фасаде здания демонстрировали военную и блокадную кинохронику.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Свеча памяти»