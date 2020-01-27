Школьники, туристы, пенсионеры и горожане стоят в очереди в Соляном переулке Петербурга, чтобы посмотреть инсталляцию возле Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, передает 27 января корреспондент ИА REGNUM. Уличная экспозиция посвящена Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.

Днем в понедельник возле музея обороны и блокады Ленинграда развернулась инсталляция с ретроавтомобилями времен войны, тематическими предметами, обнаруженные поисковиками на местах боёв в лесах и полях Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Ребенок с одной из находок поисковых отрядов «Эхо войны»

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка находок поисковых отрядов «Эхо войны»

Здесь установлены палатки от различных волонтерских организаций, которые предлагают прослушать краткий экскурс по событиям тех лет, узнать о военной технике, найти архивные материалы о погибших в годы Великой Отечественной войны родственников.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка находок поисковых отрядов «Эхо войны»

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вход в Музей обороны Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка находок поисковых отрядов «Эхо войны»

Поскольку в понедельник, в отличие от других дней, в город пришел мороз до минус 7 градусов, полевая кухня, развернутая у стен музея была как никогда востребована. Горячий чай, тарелка вкусной гречки помогли всем желающим отстоять очередь образовавшуюся у входа в музей.

Дарья Драй ИА REGNUM Сухари

Дарья Драй ИА REGNUM Полевая кухня

Посмотреть на временную выставку пришли школьники разных классов, иностранные студенты, а также пенсионеры и горожане. Чтобы посетить ее, у входа выстроилась очередь до угла с Гангутской улицей.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка находок поисковых отрядов «Эхо войны»

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка находок поисковых отрядов «Эхо войны»

Сегодня в выставочных залах музеев пройдет презентация книги «Музей Ленинградской победы», а также встречи с авторами книг «Неизвестная блокада: две дороги» писателя Анатолия Аграфенина, «Блокада глазами очевидцев» журналиста Сергея Глезерова, «Ладога. Пять нитей жизни» Никодима Туманова.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка находок поисковых отрядов «Эхо войны»

Также в музейном пространстве в 15:00 мск выступит сводный хор ветеранов Приморского района, а в 16:00 мск будет показан спектакль «Рождены в Ленинграде» по пьесе Ольги Берггольц.