Петербуржцы и туристы стоят в очереди у Музея блокады Ленинграда
Школьники, туристы, пенсионеры и горожане стоят в очереди в Соляном переулке Петербурга, чтобы посмотреть инсталляцию возле Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, передает 27 января корреспондент ИА REGNUM. Уличная экспозиция посвящена Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.
Днем в понедельник возле музея обороны и блокады Ленинграда развернулась инсталляция с ретроавтомобилями времен войны, тематическими предметами, обнаруженные поисковиками на местах боёв в лесах и полях Ленинградской области.
Здесь установлены палатки от различных волонтерских организаций, которые предлагают прослушать краткий экскурс по событиям тех лет, узнать о военной технике, найти архивные материалы о погибших в годы Великой Отечественной войны родственников.
Поскольку в понедельник, в отличие от других дней, в город пришел мороз до минус 7 градусов, полевая кухня, развернутая у стен музея была как никогда востребована. Горячий чай, тарелка вкусной гречки помогли всем желающим отстоять очередь образовавшуюся у входа в музей.
Посмотреть на временную выставку пришли школьники разных классов, иностранные студенты, а также пенсионеры и горожане. Чтобы посетить ее, у входа выстроилась очередь до угла с Гангутской улицей.
Сегодня в выставочных залах музеев пройдет презентация книги «Музей Ленинградской победы», а также встречи с авторами книг «Неизвестная блокада: две дороги» писателя Анатолия Аграфенина, «Блокада глазами очевидцев» журналиста Сергея Глезерова, «Ладога. Пять нитей жизни» Никодима Туманова.
Также в музейном пространстве в 15:00 мск выступит сводный хор ветеранов Приморского района, а в 16:00 мск будет показан спектакль «Рождены в Ленинграде» по пьесе Ольги Берггольц.