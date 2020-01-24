Для борьбы со снежными навалами на дороги Московской области вывели 1,1 тыс. единиц спецтехники. По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, с 23 по 24 января протигололедными реагентами обработали 29 тыс. км дорожного полотна.

Тем временем жители Подмосковья радовались редкому для этой зимы снегопаду и старались провести больше времени на улице, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, в подмосковной Балашихе дети успели покататься на санках, лыжах и снегоходах. Снегоуборочные машины активно очищали дорожки в скверах, а во дворах жилых домов по обочинам выросли небольшие сугробы.