К 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ в Санкт-Петербурге открылись две выставочные экспозиции.

На одной из них — запечатленные фотографами образы детей времен Второй Мировой войны, в том числе ленинградских детей, которые наравне со взрослыми защищали свой город от врага. На другой — уникальный образец «блокадного» оружия защитников Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Фотовыставка «ДЕТСКИЕ ЛИЦА ВОЙНЫ»

Выставка «Детские лица войны» представляет несколько десятков фотографий, снятых в период с сентября 1939 года по конец 1945 года. На них дети, оказавшиеся в трагических обстоятельствах самой страшной войны в истории человечества. Отдельная тематическая часть выставки посвящена детям блокадного Ленинграда.

Дарья Драй ИА REGNUM Фотовыставка «ДЕТСКИЕ ЛИЦА ВОЙНЫ»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетитель фотовыставки «ДЕТСКИЕ ЛИЦА ВОЙНЫ»

Дарья Драй ИА REGNUM Фотовыставка «ДЕТСКИЕ ЛИЦА ВОЙНЫ»

Для того, чтобы показать весь ужас войны, в экспозицию включили не только работы советских фотокорреспондентов и фотохудожников, но и фото, сделанные немецкими офицерами. На одном из них — еврейские дети и женщины из Подкарпатской Руси в очереди для отправки на смерть в концлагерь Аушвиц (Освенцим).

Дарья Драй ИА REGNUM Дети блокадного города

Дарья Драй ИА REGNUM Фотовыставка «ДЕТСКИЕ ЛИЦА ВОЙНЫ»

Дарья Драй ИА REGNUM Фотовыставка «ДЕТСКИЕ ЛИЦА ВОЙНЫ»

На другой выставке представлен новый экспонат Военно-исторического музея — уникальная 45-мм противотанковая пушка упрощенной конструкции типа «7−33», известная специалистам под названием «Ленинградка». Пушки «7−33» находились на вооружении войск Ленинградского фронта вплоть до полного снятия блокады в 1944 году.

Дарья Драй ИА REGNUM 45-мм противотанковая пушка упрощенной конструкции типа «7-33» («Ленинградка»)

Представленная пушка в годы войны тоже служила на защите Ленинграда, в ходе сражений она получила боевые повреждения. «Ленинградка» долго хранилась в запасниках музея, нуждаясь в сложной реставрации.

Дарья Драй ИА REGNUM 45-мм противотанковая пушка упрощенной конструкции типа «7-33» («Ленинградка»)

Дарья Драй ИА REGNUM Жительница блокадного Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM 45-мм противотанковая пушка упрощенной конструкции типа «7-33» («Ленинградка»)

В 2019 году реставрацию пушки осуществили специалисты ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» — правопреемника завода №7 им. Фрунзе, который ее выпустил. Были восстановлены покореженные части орудия. Только повреждение щита осталось без исправления, как знак боевого прошлого пушки.

Дарья Драй ИА REGNUM Представление нового экспоната музея – 45-мм противотанковой пушки упрощенной конструкции типа «7-33» («Ленинградка»)

Дарья Драй ИА REGNUM 45-мм противотанковая пушка упрощенной конструкции типа «7-33» («Ленинградка»)

Всего завод №7 выпустил 657 штук 45-мм противотанковых пушек типа «7−33». Эти пушки почти полностью закрывали потребности Ленинградского фронта в противотанковой артиллерии и даже участвовали в обороне Москвы осенью — зимой 1941 года.