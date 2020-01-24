«Ленинградка» била врага, пока дети Ленинграда тушили «зажигалки»
К 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ в Санкт-Петербурге открылись две выставочные экспозиции.
На одной из них — запечатленные фотографами образы детей времен Второй Мировой войны, в том числе ленинградских детей, которые наравне со взрослыми защищали свой город от врага. На другой — уникальный образец «блокадного» оружия защитников Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Выставка «Детские лица войны» представляет несколько десятков фотографий, снятых в период с сентября 1939 года по конец 1945 года. На них дети, оказавшиеся в трагических обстоятельствах самой страшной войны в истории человечества. Отдельная тематическая часть выставки посвящена детям блокадного Ленинграда.
Для того, чтобы показать весь ужас войны, в экспозицию включили не только работы советских фотокорреспондентов и фотохудожников, но и фото, сделанные немецкими офицерами. На одном из них — еврейские дети и женщины из Подкарпатской Руси в очереди для отправки на смерть в концлагерь Аушвиц (Освенцим).
На другой выставке представлен новый экспонат Военно-исторического музея — уникальная 45-мм противотанковая пушка упрощенной конструкции типа «7−33», известная специалистам под названием «Ленинградка». Пушки «7−33» находились на вооружении войск Ленинградского фронта вплоть до полного снятия блокады в 1944 году.
Представленная пушка в годы войны тоже служила на защите Ленинграда, в ходе сражений она получила боевые повреждения. «Ленинградка» долго хранилась в запасниках музея, нуждаясь в сложной реставрации.
В 2019 году реставрацию пушки осуществили специалисты ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» — правопреемника завода №7 им. Фрунзе, который ее выпустил. Были восстановлены покореженные части орудия. Только повреждение щита осталось без исправления, как знак боевого прошлого пушки.
Всего завод №7 выпустил 657 штук 45-мм противотанковых пушек типа «7−33». Эти пушки почти полностью закрывали потребности Ленинградского фронта в противотанковой артиллерии и даже участвовали в обороне Москвы осенью — зимой 1941 года.