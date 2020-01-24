В Москве в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка работ выдающегося русского фотохудожника Александра Родченко из коллекции StillAtrFoundation .

«Если в конструктивизме не было ниши фотографии мы бы не поняли как мыслили художники того времени и где брали идеи. Родченко придумал композиционную схему на основе линий. Именно фотографии помогают понять, как фотограф думает и видит мир, как чувствует человек. Действительность одна на всех, но у каждого уникальное видение», отметила, проводившая экскурсию, правнучка фотографа Екатерина Лаврентьева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка фотографий Александра Родченко

Зрители могут увидеть экспозицию фотографических опытов с начала 1920-х до конца 1930-х годов. Родченко часто снимал портреты друзей, членов семьи, журналистов, писателей и архитекторов своего времени. Это портрет Владимира Маяковского, портрет Осипа Брика на фотографии которого, вместо одного стекла линз очков, вставлено название журнала «ЛЕФ», портрет Лили Брик, образ которой стал основой плаката Ленгиза. Так же показаны знаменитые фотографии Пионерки и Пионера — трубача. Представлены фотографии архитектуры: лестница и здания, сделанные с непривычной точки съемки.

Экспериментальный подход Родченко к съемке фотографий изменил развитие этого вида искусства и стал называться «родченковским». Съемка происходила с необычного ракурса: сверху вниз или снизу вверх, или по диагональной композиции, а динамика и ритм светотени, тем самым создавала контрасты из линий.

«Эта подборка состоит из двух портфолио и является жизненным кредо фотохудожников, так как его жена Варвара Степановна знала что важно для Родченко, что ценил он в своих работах и подбирала их с этим прицелом. К каждому снимку была приложены технические данные снимка, в котором были прописаны уникальные характеристики кадра какой объектив какая камера, какая выдержка диафрагмы, какая пленка — эта палитра очень важна для фотохудожника» отметила Лавреньтева.

Всего в экспозицию вошло 58 серебренно-желатиновых отпечатков из двух альбомов музейной серии портфолио, выпущенных тиражом 35 экземпляров в 1994—1997 годах подобранных Варварой Родченко, Александром Лаврентьевым и галеристом Говардом Шиклером и напечатаны с оригинальных негативов автора.

Выставка проходит в Центре фотографии имени братьев Люмьер с 24 января по 5 апреля 2020 года.