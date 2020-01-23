На Московском центральном диаметре № 2 (МЦД-2) появился новый остановочный пункт «Остафьево». Объект 23 января открыл мер Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция «Остафьево» Московского центрального диаметра № 2 (МЦД-2)

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа станции МЦД-2 «Остафьево»

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция «Остафьево» Московского центрального диаметра № 2 (МЦД-2)

Остановочный пункт «Остафьево» расположен между станциями «Щербинка» и «Силикатная» МЦД-2 «Курско-Рижский» в поселении Рязановское Новомосковского административного округа Москвы. Ближайшими населенными пунктами являются поселок Знамя Октября и город Щербинка.

«Наземное метро МЦД работает в Московском регионе всего два месяца, но уже успело завоевать популярность у москвичей и жителей Подмосковья. Число пассажиров на двух первых диаметрах выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом, когда по этим направлениям ходили обычные электрички», — сказал мэр Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция «Остафьево» Московского центрального диаметра № 2 (МЦД-2)

Собянин напомнил, что власти столицы обещали развивать МЦД максимально быстрыми темпами. И это обещание удаётся сдержать, уверен мэр.

«2020-й год начинается с открытия новой остановки «Остафьево», и это не единственное открытие, которое ожидает москвичей в этом году», — заявил Собянин.