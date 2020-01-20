В Свердловской области крещенское купание объединило более 50 тыс. человек. Купели были открыты по всему региону.

Алексей Колчин ИА REGNUM Рядом с купелью — церковь

Несколько из них действовали в Екатеринбурге на водоёмах. О том, как проходило купание, в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время крещенских купаний

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время крещенских купаний

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время крещенских купаний

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время крещенских купаний

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время крещенских купаний

Алексей Колчин ИА REGNUM О время крещенских купаний