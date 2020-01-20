Крещенское купание в Екатеринбурге: фоторепортаж
20 января 2020
В Свердловской области крещенское купание объединило более 50 тыс. человек. Купели были открыты по всему региону.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рядом с купелью — церковь
Несколько из них действовали в Екатеринбурге на водоёмах. О том, как проходило купание, в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время крещенских купаний
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время крещенских купаний
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время крещенских купаний
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время крещенских купаний
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время крещенских купаний
Алексей Колчин ИА REGNUM
О время крещенских купаний
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время крещенских купаний