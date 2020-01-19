По своей мирской профессии Александр Лобан — журналист. Но путь священника начал давно, и так уж сложилось, что каждый приход, куда он получает назначение, приходится создавать практически с нуля. Так получилось и с храмом святых апостолов Петра и Павла в селе Лог Иловлинского района Волгоградской области.

Александр Куликов ИА REGNUM Вид на церковь хутора Стародонской

Александр Куликов ИА REGNUM Вид на звонницу храма и беседку

Александр Куликов ИА REGNUM Прихожане собираются на праздничную литургию

Александр Куликов ИА REGNUM Вид на звонницу храма

Александр Куликов ИА REGNUM Дети играют во дворе прихода

Александр Куликов ИА REGNUM Затон реки Дон

В прошлом профессиональный фотограф, он до настоящего времени не расстается с фотоаппаратом. Его герои — простые люди, прихожане. Но больше всего отец Александр любит снимать окрестные пейзажи. Они у него всегда спокойные, глубокие и очень философские. А еще от них веет какой то необычной домашней теплотой.

Александр Куликов ИА REGNUM Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит праздничную службу на реке Дон

Александр Куликов ИА REGNUM Казаки разжигают самовар

Александр Куликов ИА REGNUM Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит праздничную службу на реке Дон

Александр Куликов ИА REGNUM Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит освящение купли — иордании

Александр Куликов ИА REGNUM Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит освящение купли — иордании

Александр Куликов ИА REGNUM Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит освящение купли — иордании

Александр Куликов ИА REGNUM Иордания на реке Дон

Не один раз мне доводилось общаться с ним и делать различные материалы и про него, и про кровоточащую икону Божьей Матери «Казанская». Поэтому, когда встал вопрос о том, куда отправиться за интересной фотоисторией праздника Крещения, сомнений не было — к отцу Александру.

Александр Куликов ИА REGNUM Купания в Иордании на реке Дон

Александр Куликов ИА REGNUM Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит праздничную службу на реке Дон