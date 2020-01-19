По своей мирской профессии Александр Лобан — журналист. Но путь священника начал давно, и так уж сложилось, что каждый приход, куда он получает назначение, приходится создавать практически с нуля. Так получилось и с храмом святых апостолов Петра и Павла в селе Лог Иловлинского района Волгоградской области.
Александр Куликов ИА REGNUM
Вид на церковь хутора Стародонской
Александр Куликов ИА REGNUM
Вид на звонницу храма и беседку
Александр Куликов ИА REGNUM
Прихожане собираются на праздничную литургию
Александр Куликов ИА REGNUM
Вид на звонницу храма
Александр Куликов ИА REGNUM
Дети играют во дворе прихода
Александр Куликов ИА REGNUM
Затон реки Дон
В прошлом профессиональный фотограф, он до настоящего времени не расстается с фотоаппаратом. Его герои — простые люди, прихожане. Но больше всего отец Александр любит снимать окрестные пейзажи. Они у него всегда спокойные, глубокие и очень философские. А еще от них веет какой то необычной домашней теплотой.
Александр Куликов ИА REGNUM
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит праздничную службу на реке Дон
Александр Куликов ИА REGNUM
Казаки разжигают самовар
Александр Куликов ИА REGNUM
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит праздничную службу на реке Дон
Александр Куликов ИА REGNUM
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит освящение купли — иордании
Александр Куликов ИА REGNUM
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит освящение купли — иордании
Александр Куликов ИА REGNUM
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит освящение купли — иордании
Александр Куликов ИА REGNUM
Иордания на реке Дон
Не один раз мне доводилось общаться с ним и делать различные материалы и про него, и про кровоточащую икону Божьей Матери «Казанская». Поэтому, когда встал вопрос о том, куда отправиться за интересной фотоисторией праздника Крещения, сомнений не было — к отцу Александру.
Александр Куликов ИА REGNUM
Купания в Иордании на реке Дон
Александр Куликов ИА REGNUM
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит праздничную службу на реке Дон