На юге Петербурга жители района Купчино вспомнили о ленинградцах, погибших и выстоявших в блокаду. Сотни людей поучаствовали в патриотической акции «Ленинградская вахта памяти», посвящённой 77-й годовщине прорыва блокадного кольца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Заженные 77 свечи

Мероприятие началось в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе около полудня. У Поклонного креста собрались местные жители, школьники и студенты, представители общественных организаций.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественный митинг, посвящённый 77-летию прорыва блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественный митинг, посвящённый 77-летию прорыва блокады Ленинграда

Многие пришли с портретами своих близких, погибших в Великую Отечественную войну, на табличках, которые готовили еще для шествия «Бессмертного полка».

В полдень там же отслужили молебен в память о погибших во время прорыва блокады.

Спустя 15−20 минут горожане организовали шествие «Ленинградская вахта памяти» вдоль парка и по проспекту Славы проследовали на Пражскую улицу к администрации Фрунзенского района. Там уже был установлен экран с демонстрацией военной и блокадной кинохроники.

Ожидалось, что присутствующие смогут зажечь символические 77 свечей по числу лет, прошедших со дня прорыва, но когда большинство участников шествия добрались до площади, свечи уже горели. Вокруг выставили почетный караул.

Дарья Драй ИА REGNUM Заженные 77 свечи

Дарья Драй ИА REGNUM Гвоздики и свечи

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча

Многие участники сразу начали расходиться по домам, хотя около половины осталось на торжественный митинг. Со сцены их поприветствовал депутат Государственной думы от Петербурга Михаил Романов («Единая Россия»).

«77 лет отделяют нас от того памятного дня, когда Ленинградский и Волховский фронты в соединениях прорвали блокаду Ленинграда. Положили начало пути к великой Победе. Это событие, которое произошло 77 лет назад, поддержало наш город, оно объединило ленинградцев, привело наш город к победе. И буквально уже через год полностью была снята блокада Ленинграда», — заявил депутат.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественный митинг, посвящённый 77-летию прорыва блокады Ленинграда

Выступающие пели военные песни и декламировали стихи, включая «Салют над Ленинградом», напомнили собравшимся о том, что блокадникам пришлось не только пережить ледяной ад, но и постараться «остаться людьми».

Дарья Драй ИА REGNUM Чтение стихов

Дарья Драй ИА REGNUM Военный оркестр

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественный митинг, посвящённый 77-летию прорыва блокады Ленинграда

«Они уходят и вместе с ними уходит история», — сказал ведущий митинга, после чего присутствующие почтили минутой молчания память ленинградцев, умерших от голода, холода, погибших под бомбежками, после чего прозвучал гимн России в исполнении оркестра.

Выступающие напомнили, что и день прорыва, и день полного снятия блокады «олицетворяют невиданные в истории стойкость, мужество и массовый героизм ленинградцев, спасших от уничтожения не только наш прекрасный город, но и всю страну».

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественный митинг, посвящённый 77-летию прорыва блокады Ленинграда

Ближе к финалу акции была исполнена знаменитая «Песня о Ладоге» — о Дороге жизни, родней которой «не найти». Ее пожилые петербуржцы на площади встретили особенно тепло.

«Дорога здесь пробита сквозь блокаду, — родней дороги не найти», — с готовностью подхватили они хором.