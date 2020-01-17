Ход строительства станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро 17 января осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительства станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительства станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро

На данный момент участок БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» готов на четверть. В строительстве находятся все три станции. Полностью пройдены перегонные тоннели от станции «Проспект Вернадского» до станции «Улица Новаторов», а также от станции «Воронцовская» до станции «Улица Новаторов» и от станции «Каховская» до «Зюзино».

"Активно продолжаем строить южный участок Большой кольцевой линии метро от «Проспекта Вернадского» до «Каховской». Важный участок — соединяет три действующие линии метро и одну стелющуюся. Улучшает транспортную доступность для полумиллиона москвичей, улучшает экологическую ситуацию, снимает нагрузку с действующих линий. Планируем его закончить в 2021 году», — рассказал Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время осмотра хода строительства станции «Воронцовская»