Через несколько месяцев на юго-востоке Москвы откроют новый путепровод, который соединяет две улицы: 1-ую Фрезерную и улицу Пруд Ключики. Об этом 13 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам мэра, объект соединит два столичных района: Лефортово и Перово. Путепровод даст возможность проезда через железную дорогу и проезд общественного транспорта к станции МЦК «Андроновка».

"Москва продолжает масштабное дорожное строительство. В этом году построим ещё порядка 100 км дорог. Помимо строительства путепровода будут благоустроены прилегающие улицы, появятся новые остановки общественного транспорта и удобные тротуары. Об этом меня просили работники промышленных предприятий, расположенных в районе станции «Андроновка», — отметил Собянин.