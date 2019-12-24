Героями экспозиции стали 85 культурных деятелей России: режиссеры, актеры, критики, художники и продюсеры, руководители театров и ректоры театральных вузов. На выставке можно увидеть их портреты и мультимедийные материалы со съемок проекта. Центральной частью экспозиции стал восьмиметровый фриз, где все участники проекта собраны вместе на одном панорамном снимке.

«Здесь в одном месте запечатлена летопись современного отечественного театра. Очень приятно, что мы проводим здесь, в «Зарядье», в этом замечательном комплексе это финальное мероприятие Года театра в Москве. Прошло огромное количество творческих встреч, постановок, а это такой финальный аккорд», — цитирует ТАСС слова главы департамента культуры Москвы Александра Кибовсого.

В свою очередь начальник управления Администрации президента по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что реализация такого проекта в последние дни Года театра — это «чудо, которым можно поделиться с регионами, с другими выставочными пространствами».

«Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые, как и я, может быть не сразу поняли, в какую авантюру их пытаются вовлечь, но все-таки вовлеклись и приняли участие в это большом кадре, в котором весь русский театр оказался вместе. Это совершенно фантастический кадр, потому что собрать всех этих людей вместе совершенно невозможно», — сказал он.