Электробусы в Москве 24 декабря были украшены к Новому году. Праздничный облик общественного транспорта осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель электробуса

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничные электробусы

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничные электробусы

«Украшать к Новому году общественный транспорт — добрая традиция Москвы. В этом году праздничную атмосферу в городе будут создавать свыше 6000 празднично украшенных трамваев, автобусов, электробусов, такси и поездов метро», — сказал Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин с сотрудниками Мосгортранса

Также мэр Москвы отметил, что 24 декабря в парк общественного транспорта столицы поступил трёхсотый электробус. Всего данный вид транспорта курсирует на 18 маршрутах столицы.

«В следующем году число электробусов вырастет в 2 раза — до 600 штук», — пообещал Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Украшенный к Новому году электробус

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничные электробусы

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничные электробусы

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничные электробусы

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничные электробусы

Дарья Антонова ИА REGNUM Электробусы

Общественный транспорт города стали готовить к новому году с 12 декабря. К 24 декабря на улицы столицы вышло 100 новогодних трамваев и электробусов ГУП «Мосгортранс». При этом на новогодние праздники в Москве будет работать рекордное количество украшенных к празднику трамваев, автобусов, электробусов, такси и поездов метро, в общей сложности 6285 единиц транспорта.