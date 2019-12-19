Произошедшее в Москве на Лубянской площади вечером 19 декабря является терактом, сообщил корреспонденту ИА REGNUM лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стрельба у здания ФСБ на Лубянке

«С моей точки зрения, это, конечно, теракт. Пока ещё точно не известно, что реально произошло, реальное количество нападавших и пострадавших, но отдельно хочу отметить достаточно быструю реакцию со стороны спецслужб. И то, что, в частности, одного из преступников блокировали и ликвидировали, это, безусловно, очень важно. И то, что не пострадал никто из гражданских, говорит о качественной работе сотрудников спецслужб — быстрая реакция на такой подлый удар в спину», — заявил Цветков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оцепление на Лубянке

Дарья Антонова ИА REGNUM Оцепление на Лубянке

По его мнению, атака была организована в преддверии Дня ФСБ.

«Но быстрая чёткая реакция все-таки позволила не допустить жертв среди гражданского населения. Их могло быть много», — считает эксперт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стрельба у здания ФСБ на Лубянке

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро Лубянка

Дарья Антонова ИА REGNUM Вход на станцию метро Лубянка закрыт

Дарья Антонова ИА REGNUM Лубянская площадь

Дарья Антонова ИА REGNUM Стрельба у здания ФСБ на Лубянке