Произошедшее в Москве на Лубянской площади вечером 19 декабря является терактом, сообщил корреспонденту ИА REGNUM лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Стрельба у здания ФСБ на Лубянке

«С моей точки зрения, это, конечно, теракт. Пока ещё точно не известно, что реально произошло, реальное количество нападавших и пострадавших, но отдельно хочу отметить достаточно быструю реакцию со стороны спецслужб. И то, что, в частности, одного из преступников блокировали и ликвидировали, это, безусловно, очень важно. И то, что не пострадал никто из гражданских, говорит о качественной работе сотрудников спецслужб — быстрая реакция на такой подлый удар в спину», — заявил Цветков.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Оцепление на Лубянке
Дарья Антонова ИА REGNUM
Оцепление на Лубянке

По его мнению, атака была организована в преддверии Дня ФСБ.

«Но быстрая чёткая реакция все-таки позволила не допустить жертв среди гражданского населения. Их могло быть много», — считает эксперт.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Стрельба у здания ФСБ на Лубянке
Дарья Антонова ИА REGNUM
Метро Лубянка
Дарья Антонова ИА REGNUM
Вход на станцию метро Лубянка закрыт
Дарья Антонова ИА REGNUM
Лубянская площадь
Дарья Антонова ИА REGNUM
Стрельба у здания ФСБ на Лубянке
Дарья Антонова ИА REGNUM
Стрельба у здания ФСБ на Лубянке