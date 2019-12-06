Депутат Государственной думы и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не обнаружил «тюремной романтики» в следственном изоляторе «Кресты-2» в Петербурге. Об этом он заявил после посещения учреждения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Посетив пищеблок, помещения хозобслуживания, больницу, несколько камер и комнату для краткосрочных свиданий, Миронов оценил условия содержания как «нормальные».

»Нормальные условия и для подследственных, и для сотрудников. Это современное учреждение. Нужно сказать, что в Европе всё еще есть норма по четыре квадратных метра на человека. Здесь семь. Я несколько раз раз бывал в старых «Крестах» — условия, конечно, не сравнить с теми, что были», — сказал Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

Впрочем, несмотря на совсем недавний ввод СИЗО в эксплуатацию, в некоторых местах на полу и стенах уже заметна отколотая или отваливающаяся плитка.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Дарья Драй ИА REGNUM Комната свиданий СИЗО «Кресты-2»

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Глава управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко и начальник изолятора Владимир Ивлев несколько раз призывали подследственных выступить с пожеланиями, жалобами или просьбами при Миронове, но ни у кого претензий не нашлось. Сегодня в новом комплексе «Кресты-2», расположенном в Колпино и рассчитанном на 4 тыс. человек, содержатся 2,7 тыс. арестантов.

Дарья Драй ИА REGNUM Заключенные

Дарья Драй ИА REGNUM Заключенные

Дарья Драй ИА REGNUM Форма заключенного

Дарья Драй ИА REGNUM Форма заключенного

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов с визитом в СИЗО «Кресты-2»

Дарья Драй ИА REGNUM Общение Сергея Миронова с заключенными (технический персонал)

Миронов остался доволен тем фактом, что в «Крестах-2» не «смешивают» подследственных и осужденных по «бытовым» статьям с рецидивистами, а последних — с проштрафившимися бывшими сотрудниками правоохранительных органов.

«Все страсти-мордасти, о которых мы, к сожалению, слышим и которые происходят [в других изоляторах], здесь отсутствуют», — констатировал депутат.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов с визитом в СИЗО «Кресты-2»

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Дарья Драй ИА REGNUM Досуг в СИЗО «Кресты-2»

Дарья Драй ИА REGNUM УПК

Миронов заглянул и в спортзал — небольшую комнату, которую, по выражению Ивлева, оборудовали под «качалку» по инициативе обитателей СИЗО. «Сварили, слепили — главное не внешний вид, а качество!» — объяснил начальник изолятора. Осужденным приходится заниматься там по очереди, так как места очень мало, однако от планов расширения отказываться не стоит, полагает глава УФСИН Потапенко. «Территория позволяет, конечно же», — заметил он.«Вот если кто-то нам подарит кетлеровское оборудование, то мы найдем для него помещение. И сотрудники будут пользоваться — нам же тоже за физической формой надо смотреть», — заключил Владимир Ивлев.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов с визитом в СИЗО «Кресты-2»

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов с визитом в СИЗО «Кресты-2»

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов с визитом в СИЗО «Кресты-2»

Напомним, летом 2019 года в сети появились видеоролики об избиениях и пытках арестантов в «Крестах» и других нарушениях закона в этом следственном изоляторе. После этого начались служебные проверки и были возбуждены уголовные дела. По данным СКР, версия о причастности администрации СИЗО к избиениям не подтвердилась, часть роликов оказалась сфальсифицирована. Но отвечать за состояние дел в изоляторе сотрудникам УФСИН придется. Прокуратура внесла представление УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, потребовав устранения выявленных нарушений.