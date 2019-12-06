Каждую неделю в Московский областной онкологический диспансер в детское отделение приходят добровольцы, пообщаться и поддержать деток, которым нужно сдать анализы. Это дети, у которых заболевание в той стадии, при которой постоянное нахождение и круглосуточное лечение не требуется, и дети, которые уже чувствуют себя лучше, но проходят химиотерапию, медицинские процедуры, при которых также требуется делать болезненные уколы, но один или два раза в неделю.

Сюда также приходят юные пациенты — те, кто поборол страшную болезнь, но должен периодически обследоваться и сдавать анализы, чтобы предотвратить или вовремя заметить рецидив.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сладкие призы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Запуск звездолета на дальние расстояние

Им всем приходится приезжать из разных уголков Московской области и других городов России. Дети находятся в поликлинике, ожидая результатов анализов. К сожалению, некоторым по результатам анализов приходится сразу опять ложиться в стационар. На одном из мастер-классов по изготовлению воздушного судна побывал корреспондент ИА REGNUM и попросил добровольцев рассказать, что именно сподвигло их приезжать и помогать детям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по изготовлению летающего судна

Ирина, директор благотворительного фонда «Ради Добра» и организатор мероприятий, проводимых в поликлинике, пояснила, что мастер-классы начинаются до процедур, идут во время и после. И тягостное ожидание боли, страх заменяются чем-то интересным, дети отвлекаются, и, как часто бывает, слышишь от них: «Подождите, я сейчас быстренько сбегаю в процедурную и вернусь к вам». И многие, уходя, обещают не плакать…

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Запуск звездолета и получение сладких призов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Запуск звездолета и получение сладких призов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Максим и Ирина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Все хочется сделать своими руками

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по изготовлению Звездолета

Действующий пилот воздушного судна Максим отметил, что в больнице, во время и после мастер-класса буквально каждый — взрослый, ребенок — подходил и говорил «спасибо» за подаренную доброту: «И это очень ценно. Для этих детей время до процедуры, как правило, очень болезненной и психологически сложной, тянется от начала и до ухода домой. А тут они забывали, где они и что с ними, радовались сами и их родители и хотели жить и бороться. И с таким энергетическим позывом любое лекарство действует в миллионы раз сильнее. И сегодня мы с этим справились».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хочется сделать все своими руками

Старший начальник Николай, отвечающий за безопасность по аэродрому, поделился впечатлением по прошедшему мастер-классу: «Я от этого получаю необыкновенное чувство, смотришь на ребят, сколько у них желания и энергии жить, не обращая внимания на те проблемы, которые у них. Когда первый раз приехал к детям в онкологическую поликлинику, то волновался, но уезжал после — уже на крыльях. Все дети на позитиве, сначала, правда, стесняются, а потом вливаются в процесс и активно принимают участие в изготовлении звездолетов. У всех детей искорки в глазах, они молодцы. Приезжаю сюда уже четвертый раз — и еду с удовольствием. Ведь зачем просто так воздух коптить, нужно что-то отдавать в жизни».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Творческий процесс создания

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Николай и Ирина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Николай, Денис и Максим

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Готовый звездолет

Поделиться своей добротой, огнём сердца, частью души — это им было важно и нужно, именно это они так ждали и получили, и именно это их спасает в период лечения. Вот она — цель наших посещений, отметила Ирина, говоря о помощниках .