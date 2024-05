В Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылся открылся знаменитый цикл концертов «Декабрьские вечера». Фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» был создан в 1981 году по инициативе директора (ныне президента) Пушкинского музея Ирины Антоновой и выдающегося пианиста Святослава Рихтера. Основная идея фестиваля — показать единство культуры через синтез изобразительных искусств, музыки и поэзии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Орган перед концертом «God Save the Queen»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нотная тетрадь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Репетиция перед концертом

В 2019 году главной темой фестиваля стала «Прогулки с Гейнсборо» Концерты в Белом зале музея будут проходить на фоне полотен великого английского художника Томаса Гейнсборо, чья первая в России большая выставка открылась накануне: в программе вечером именно классическая английская музыка займет главенствующее место. Как отметила директор музея Марина Лошак, Гейнсборо дружил с очень многими музыкантами того времени, поэтому в фестивальной программе представлены и те композиторы, с которыми мастера связывала личная дружба.

Поклонники музыки смогут услышать лучшие композиции английской музыки XVII—XVIII веков разных жанров. Открыл фестиваль камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета программой «Англия: страна надежд и славы».

До 23 декабря в музее выступят известные коллективы из Великобритании и России. Среди них — ансамбль London Baroque Brass, оркестр Pratum Integrum под руководством Павла Сербина, вокальный ансамбль Intrada под управлением Екатерины Антоненко, Orchestra of the Age of Enlightenment Пола Гудвина, ансамбль I Fagiolini, ансамбля Questa Musica, хора мальчиков Академии хорового искусства имени В.С. Попова и другие коллективы.

Украшением фестиваля станет концерт 16 декабря выдающегося пианиста Евгения Кисина с программой-посвящением Святославу Рихтеру.

Необходимо отметить, что наряду с исполнением шедевров английских композиторов, будут исполнены сочинения великих музыкантов-иностранцев, чья жизнь и творчество были связаны с Великобританией — Георга Фридриха Генделя, Иоганна Христиана Баха, Йозефа Гайдна.

На закрытие фестиваля 23 декабря будет представлена литературно-музыкальная фантазия по произведениям Лоренса Стерна.

Корреспондент ИА REGNUM Наталья Стрельцова побывала на представлении фестиваля «Декабрьские вечера» для прессы, а также увидела подготовку к концерту «God Save the Queen» вокального ансамбля Intrada Екатерины Антоненко и Orchestra of the Age of Enlightenment («Оркестр Эпохи Просвещения») под управлением Пола Гудвина из Великобритании.