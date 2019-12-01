Зенит в меньшинстве одолел «Спартак» и упрочил свое лидерство в чемпионате
1 декабря 2019
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Футбольный клуб «Зенит» одержал домашнюю победу над «Спартаком» и укрепил свое лидерство в чемпионате страны, об этом 1 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики Зенита
Андрей Пронин ИА REGNUM
Алекс Крал, Вильмар Барриос
Андрей Пронин ИА REGNUM
Алекс Крал, Вильмар Барриос
Андрей Пронин ИА REGNUM
Айртон
Андрей Пронин ИА REGNUM
Алекс Крал, Вильмар Барриос
Единственный гол в матче был забил игрок «красно-белых» в свои собственные ворота, «отличился» Иван Кутепов, переправивший мяч в сетку после сильного удара головой Артема Дзюбы.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Георгий Джикия, Артем Дзюба
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч Зенит — Спартак
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч Зенит — Спартак
Андрей Пронин ИА REGNUM
Георгий Джикия
Андрей Пронин ИА REGNUM
Вильмар Барриос,
Андрей Пронин ИА REGNUM
Георгий Джикия, Артем Дзюба
Андрей Пронин ИА REGNUM
Виталий Мешков
Андрей Пронин ИА REGNUM
Дзюба
Андрей Пронин ИА REGNUM
Дуглас Сантос
Андрей Пронин ИА REGNUM
Дуглас Сантос
Андрей Пронин ИА REGNUM
Зелимхан Бакаев
Андрей Пронин ИА REGNUM
Жёлтая от Виталий Мешков
Андрей Пронин ИА REGNUM
Зелимхан Бакаев, Вильмар Барриос, Олег Шатов
Андрей Пронин ИА REGNUM
Зелимхан Бакаев, Вильмар Барриос, Олег Шатов
Андрей Пронин ИА REGNUM
Зенитовские болельщики
Вторая половина матча протекала за некоторым преимуществом «Спартака». На 50-й минуте матча был удален футболист «Зенита» Магомед Оздоев, тем не менее численное превосходство не помогло московскому клубу.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Зелимхан Бакаев, Магомед Оздоев
Андрей Пронин ИА REGNUM
Мяч в игре
Андрей Пронин ИА REGNUM
Михаил Кержаков
Андрей Пронин ИА REGNUM
Сантос
Андрей Пронин ИА REGNUM
Сантос Дуглас
Андрей Пронин ИА REGNUM
Себастьян Дриусси
Андрей Пронин ИА REGNUM
Сердар Азмун
Андрей Пронин ИА REGNUM
Табло
Андрей Пронин ИА REGNUM
Удаление Оздоева
В настоящее время «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России с 42 очками, опережая ближайшего преследователя — ФК «Локомотив» на восемь очков.