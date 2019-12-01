Футбольный клуб «Зенит» одержал домашнюю победу над «Спартаком» и укрепил свое лидерство в чемпионате страны, об этом 1 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Зенита

Андрей Пронин ИА REGNUM Алекс Крал, Вильмар Барриос

Андрей Пронин ИА REGNUM Алекс Крал, Вильмар Барриос

Андрей Пронин ИА REGNUM Айртон

Андрей Пронин ИА REGNUM Алекс Крал, Вильмар Барриос

Единственный гол в матче был забил игрок «красно-белых» в свои собственные ворота, «отличился» Иван Кутепов, переправивший мяч в сетку после сильного удара головой Артема Дзюбы.

Андрей Пронин ИА REGNUM Георгий Джикия, Артем Дзюба

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Зенит — Спартак

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Зенит — Спартак

Андрей Пронин ИА REGNUM Георгий Джикия

Андрей Пронин ИА REGNUM Вильмар Барриос,

Андрей Пронин ИА REGNUM Георгий Джикия, Артем Дзюба

Андрей Пронин ИА REGNUM Виталий Мешков

Андрей Пронин ИА REGNUM Дзюба

Андрей Пронин ИА REGNUM Дуглас Сантос

Андрей Пронин ИА REGNUM Дуглас Сантос

Андрей Пронин ИА REGNUM Зелимхан Бакаев

Андрей Пронин ИА REGNUM Жёлтая от Виталий Мешков

Андрей Пронин ИА REGNUM Зелимхан Бакаев, Вильмар Барриос, Олег Шатов

Андрей Пронин ИА REGNUM Зелимхан Бакаев, Вильмар Барриос, Олег Шатов

Андрей Пронин ИА REGNUM Зенитовские болельщики

Вторая половина матча протекала за некоторым преимуществом «Спартака». На 50-й минуте матча был удален футболист «Зенита» Магомед Оздоев, тем не менее численное превосходство не помогло московскому клубу.

Андрей Пронин ИА REGNUM Зелимхан Бакаев, Магомед Оздоев

Андрей Пронин ИА REGNUM Мяч в игре

Андрей Пронин ИА REGNUM Михаил Кержаков

Андрей Пронин ИА REGNUM Сантос

Андрей Пронин ИА REGNUM Сантос Дуглас

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси

Андрей Пронин ИА REGNUM Сердар Азмун

Андрей Пронин ИА REGNUM Табло

Андрей Пронин ИА REGNUM Удаление Оздоева

В настоящее время «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России с 42 очками, опережая ближайшего преследователя — ФК «Локомотив» на восемь очков.