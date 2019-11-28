В Екатеринбурге волейбольная команда «Уралочка-НТМК» потерпела второе поражение в рамках Лиги чемпионов. Со счётом 2:3 она проиграла французскому клубу «Канн».

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Игра прошла 27 ноября. От «Уралочки» самой результативной стала Ксения Парубец, а от Канна» — Надежда Кодола.

Ранее уральские волейболистки проиграли «Динамо» из Москвы.

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