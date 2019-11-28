Как «Уралочка» проиграла французам: фоторепортаж
28 ноября 2019
В Екатеринбурге волейбольная команда «Уралочка-НТМК» потерпела второе поражение в рамках Лиги чемпионов. Со счётом 2:3 она проиграла французскому клубу «Канн».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вера Костючик
Алексей Колчин ИА REGNUM
Волейбольные пальцы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатерина Енина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба у сетки
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ксения Парубец
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатерина Евдокимова
Игра прошла 27 ноября. От «Уралочки» самой результативной стала Ксения Парубец, а от Канна» — Надежда Кодола.
Ранее уральские волейболистки проиграли «Динамо» из Москвы.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Полный дворец
Алексей Колчин ИА REGNUM
После выигранного мяча
Алексей Колчин ИА REGNUM
Радость после выигранного мяча
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ранкович
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рикардо Марчези