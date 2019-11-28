Голы Дзюбы и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Лионом»
28 ноября 2019
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Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лига Чемпионов. ЗЕНИТ-ЛИОН
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лига Чемпионов. ЗЕНИТ-ЛИОН
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лига Чемпионов. ЗЕНИТ-ЛИОН
На 42-й минуте нападающий «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт, пробив головой после подачи Дугласа Сантоса с углового. А на 84-й минуте мяч влетел в ворота «Лиона» после дальнего удара Магомеда Оздоева и рикошета от ноги защитника французской команды.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Джефф Рейне-Аделаида
Андрей Пронин ИА REGNUM
Джефф Рейне-Аделаида
Андрей Пронин ИА REGNUM
Дзюба Артем
Андрей Пронин ИА REGNUM
Дзюба Артем
Андрей Пронин ИА REGNUM
Артем Дзюба, Джефф Рейне-Аделаида
Андрей Пронин ИА REGNUM
Максвел Гнали Корне
Андрей Пронин ИА REGNUM
Магомед Оздоев, Мусса Дембеле, Вильмар Барриос
Андрей Пронин ИА REGNUM
Дзюба Артем
Андрей Пронин ИА REGNUM
Дзюба Артем
«Зенит» находится на втором месте в группе G, в активе команды семь очков после пяти туров. «Лион» идёт на третьем месте, у него также семь очков, однако «Зенит» опережает французскую команду за счёт личных встреч.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Михаил Кержаков
Андрей Пронин ИА REGNUM
Мусса Дембеле
Андрей Пронин ИА REGNUM
Мусса Дембеле
Андрей Пронин ИА REGNUM
Сердар Азмун
Андрей Пронин ИА REGNUM
Сердар Азмун, Йоахим Андерсен
Андрей Пронин ИА REGNUM
Максвел Гнали Корне
Андрей Пронин ИА REGNUM
Максвел Гнали Корне
Андрей Пронин ИА REGNUM
Максвел Гнали Корне, Магомед Оздоев
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лига Чемпионов. ЗЕНИТ-ЛИОН
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