Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов. ЗЕНИТ-ЛИОН

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов. ЗЕНИТ-ЛИОН

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов. ЗЕНИТ-ЛИОН

На 42-й минуте нападающий «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт, пробив головой после подачи Дугласа Сантоса с углового. А на 84-й минуте мяч влетел в ворота «Лиона» после дальнего удара Магомеда Оздоева и рикошета от ноги защитника французской команды.

Андрей Пронин ИА REGNUM Джефф Рейне-Аделаида

Андрей Пронин ИА REGNUM Джефф Рейне-Аделаида

Андрей Пронин ИА REGNUM Дзюба Артем

Андрей Пронин ИА REGNUM Дзюба Артем

Андрей Пронин ИА REGNUM Артем Дзюба, Джефф Рейне-Аделаида

Андрей Пронин ИА REGNUM Максвел Гнали Корне

Андрей Пронин ИА REGNUM Магомед Оздоев, Мусса Дембеле, Вильмар Барриос

Андрей Пронин ИА REGNUM Дзюба Артем

Андрей Пронин ИА REGNUM Дзюба Артем

«Зенит» находится на втором месте в группе G, в активе команды семь очков после пяти туров. «Лион» идёт на третьем месте, у него также семь очков, однако «Зенит» опережает французскую команду за счёт личных встреч.

Андрей Пронин ИА REGNUM Михаил Кержаков

Андрей Пронин ИА REGNUM Мусса Дембеле

Андрей Пронин ИА REGNUM Мусса Дембеле

Андрей Пронин ИА REGNUM Сердар Азмун

Андрей Пронин ИА REGNUM Сердар Азмун, Йоахим Андерсен

Андрей Пронин ИА REGNUM Максвел Гнали Корне

Андрей Пронин ИА REGNUM Максвел Гнали Корне

Андрей Пронин ИА REGNUM Максвел Гнали Корне, Магомед Оздоев

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов. ЗЕНИТ-ЛИОН

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