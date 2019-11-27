Волшебница из Стокгольма: Астрид Линдгрен в архивах Детской Библиотеки
«Беда с этими взрослыми, — вздохнула Пеппи. — Они так мало читают детских книг».
14 ноября родилась Астрид Линдгрен (1907 — 2002). Астрид Анна Эмилия родилась в семье любящих родителей Самуэля и Ханны Эриксонов. Детство Астрид, ее брата и двух сестер было счастливым. Все дети Эриксонов заразились в родном доме желанием рассказывать и писать. Брат Гуннар стал членом риксдага и автором политических сатир, сестры Стина и Ингегерд переводчицей и журналисткой. Астрид это желание превратило в великого писателя.
Как говорила Астрид: «Я пишу о том, что живет внутри меня. Я пишу для себя, но не для 60-летней, а 7 — 8-летней». Нам всем повезло, что внутри у нее жила взаимная любовь отца и матери, жизненный опыт и юмор обитателей деревни Виммербю, что на севере южной провинции Смолланд, любовь к земле и природе, воспоминания о собственных детских страхах. Наверное, поэтому ее истории такие разные, но все они интересны и понятны детям.
Интересно, что многим именам героев и даже целым сюжетам мы обязаны Карин — маленькой дочери Астрид Линдгрен. Именно она придумала имя Пеппи Длинныйчулок и господина Лильонкваста.
Этот летающий господин позже превратился в Карлсона, который живет на крыше, соединившись с детскими воспоминаниями Линдгрен о сапожнике Карлсоне, который сидит на бочке. А превращению Пеппи из рассказов на ночь в настоящую книгу помог несчастный для Астрид, но счастливый для всех детей случай — зимой 1944 года она упала и сломала ногу. Во время болезни Линдгрен стала записывать историю!
Слово «нан-ги», придуманное маленьким Улле, внуком писательницы, превратилось у Линдгрен в «Нангиялу», в страну чудес, Страну Зазвездную, куда она и перенесла героев своей повести-сказки «Братья Львиное Сердце». А на идею самой сказки ее натолкнула милая сценка, которую она подглядела на съемках фильма про Эмиля из Лённенберги. Старший брат бережно обнял взобравшегося ему на колени младшего, который как раз исполнял роль Эмиля и очень устал. Щелк!!! И родился образ братьев Львиное сердце.
Хочется привести несколько изречений Линдгрен, которые не теряют актуальности. И помогают понять, почему книги Астрид Линдгрен дети будущих поколений будут читать с не меньшим удовольствием, чем читали мы.
Ну, а теперь можно посмотреть диафильмы по произведениям Астрид Линдгрен из коллекции Национальной электронной детской библиотеки, картинки из которых встречались вам в тексте.
И отдельно — диафильм о самой волшебнице из Стокгольма.