Центральную аллею ВДНХ в Москве от фонтана «Дружба народов» до фонтана «Каменный цветок» превратили в ледяной каток. Развлекательный объект начал работу 22 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка на «ВДНХ»

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток на «ВДНХ»

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка на «ВДНХ»

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка на «ВДНХ»

Каток стал самым большим по площади не только в России, но и в Европе. Его открытие традиционно ознаменовало начало сезона катков. Развлекательный объект разделён на три зоны: «каток для влюблённых», расположенный у фонтана «Дружбы народов», отдельную зону для детей и площадку для вольно отдыхающих граждан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка на «ВДНХ»

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка на «ВДНХ»

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка на «ВДНХ»

Общая площадь главного катка страны составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. В будние дни, за исключением понедельника, каток будет работать с 11:00 до 23:00, а в выходные на час дольше — с 10:00 до 23:00. С 15:00 до 17:00 на катке предусмотрен технический перерыв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка на «ВДНХ»

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка на «ВДНХ»

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие катка на «ВДНХ»