Через несколько часов после открытия станций Московских центральных диаметров (МЦД) сломались турникеты. Об этом сообщили в «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК), являющейся оператором нового вида транспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд «Иволга» прибывает на станцию МЦД «Одинцово»

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании «Иволги» во время технического сбоя

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Из-за сбоя сотрудники компании пропускали пассажиров к поездам бесплатно. Проблему обещали устранить через несколько часов.

«В связи с утренней пиковой нагрузкой на билетную систему отмечаются сбои на некоторых станциях», — объяснили ситуацию в ЦППК.

В социальных сетях и телеграм-каналах пассажиры жалуются на давку в поездах. Неудобством стала и укороченная длина новых поездов «Иволга» — всего семь вагонов. Из-за этого людям приходится бегать по платформе к ближайшему вагону.

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Как пояснили в ЦППК, семивагонные «Иволги» обладают большей вместимостью, чем старые электрички — около 2 тыс. пассажиров. Тем не менее в Сети выкладывают фото и видео переполненных составов в утренний час пик.

https://twitter.com/moskow_vk/status/1197427440680878080

Также пассажиры отмечают и то, что новых поездов не так много — старые электрички приезжают чаще. С этой же проблемой столкнулась и фотокорреспондент ИА REGNUM, ожидавшая «Иволгу» на Белорусском вокзале около 40 минут. Сотрудники метро и ЦППК, дежурившие на станции, пояснений дать не смогли. А в приватных разговорах отмечали, что и сами пока многих деталей организации перевозок не понимают. Днём в поездах стало значительно свободнее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд МЦД «Иволга»

Между 13 и 14 часами 21 ноября все поезда с пассажирами на МЦД-1 остановились «по техническим причинам на неопределённое время». Незапланированная стоянка составила около 40 минут.

Впрочем, в организации старта МЦД есть и положительные моменты. Так, необходимая для поездок активация карт «Тройка» на практике заняла несколько секунд и почти не доставила хлопот. Более того, на станциях бесплатно раздавали объединённые транспортные карты «Тройки» и «Стрелки» с изображениями диаметров. Первых пассажиров угощали чаем, а также предлагали сделать снимок в фотозонах.

Отметим, что запуски новых видов транспорта в Москве нередко сопровождают непредвиденные ситуации. Так, сломался электробус, перевозивший вип-пассажиров во время открытия первого маршрута. Постоянно закрывалась после открытия на ремонт и Московская канатная дорога.

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Официальная церемония открытия МЦД состоялась 21 ноября с участием президента РФ Владимира Путина. Он приехал на станцию МЦД «Белорусская».

Начинают работу две линии диаметров — МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск». График движения совпадает с тем, что действует в метрополитене — с 5:30 до 1:00. Стоимость проезда в зоне «Пригород» с выездом за пределы Москвы по карте «Тройка» составляет 45 рублей. Пересадка в метро и МЦК является бесплатной.