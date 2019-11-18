В Москве пожарные потушили возгорание в промышленной зоне, расположенной на северо-западе Москвы, передаёт 18 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тушение пожара в промышленной зоне в районе Строгино

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожар удалось потушить в кратчайшие сроки

Дарья Антонова ИА REGNUM Тушение пожара в промышленной зоне в районе Строгино

Дарья Антонова ИА REGNUM Тушение пожара в промышленной зоне в районе Строгино

Дарья Антонова ИА REGNUM Тушение пожара в промышленной зоне в районе Строгино

Объект, где произошло ЧП, находился по адресу: ул. Маршала Прошлякова, д. 20. По различным данным, в охваченном огнём помещении располагался склад и автосервис. Вокруг — промзона района Строгино. По информации пожарных, пламя могло перейти на другие строения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тушение пожара в промышленной зоне в районе Строгино

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарная техника на перекрытой улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Тушение пожара в промышленной зоне в районе Строгино

Дарья Антонова ИА REGNUM Оперативный штаб

Дарья Антонова ИА REGNUM Тушение пожара в промышленной зоне в районе Строгино

Общая площадь пожара составила 600 кв. метров. По предварительным сведениям, никто не пострадал.

По данным Главного управления МЧС России по Москве, пожар ликвидировали в 10:58.