Ключевым событием VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, собравшего в Северной столице более 35 тысяч участников, стало красочное Гала-открытие.

Дарья Драй ИА REGNUM Танец от Ян Ву

Оно состоялось на Новой сцене Мариинского театра вечером в пятницу, 15 ноября, и было посвящено завершению Международной театральной олимпиады 2019 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Фойе Мариинского театра (Новая сцена)

Перед началом концерта участников и гостей форума поприветствовал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. За несколько минут до этого он встретился с деятелями культуры России и зарубежных стран, в неформальной обстановке пообщался с руководством Мариинского театра и Санкт-Петербурга.

В своем выступлении Медведев отметил, что Культурный форум не только представляет лучшие достижения признанных мастеров, но и уделяет особое внимание проблемам поиска и поддержки молодых талантов.

А также «отдает дань признания тем, чей труд — сохранять и помогать знакомиться с искусством — это и работники музеев, и работники библиотек, театров, киностудий — и, конечно, тем меценатам, которые поддерживают проекты в сфере культуры».

Но прежде всего задача поддержки и развития культуры лежит на плечах государства, признал премьер.

«Мы запустили отдельный национальный проект, посвященный культуре, впервые вообще в истории нашей страны. Выделяем на него значительные средства и хотим сделать наше культурное пространство доступным практически для каждого человека, чтобы в любой точке нашей огромной страны граждане или непосредственно, или при помощи цифровых технологий могли послушать музыку, посетить концерт, музей, увидеть лучшие спектакли», — отметил Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что 2019 год стал Годом театра, и в России впервые за 25 лет прошла Международная театральная олимпиада, в которой приняли участие 78 театральных коллективов из 22 стран.

Дарья Драй ИА REGNUM Сцена из балета Стравинского «Жар-птица»

Дмитрий Медведев пожелал участникам и гостям форума сил и вдохновения на новые творческие эксперименты и незабываемых эмоций от красоты Санкт-Петербурга.

Программу гала-концерта открыл Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, исполнивший увертюру к опере Николая Римского-Корсакова «Псковитянка».

Дарья Драй ИА REGNUM Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева

Дарья Драй ИА REGNUM Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Варсонофий во время гала-открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума

За этим последовало театрализованное представление, посвященное Международной театральной олимпиаде 2019 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Дарья Мороз, Сергей Безруков

Дарья Драй ИА REGNUM Дарья Мороз, Сергей Безруков, Андрей Бурковский

Дарья Драй ИА REGNUM Дарья Мороз

Дарья Драй ИА REGNUM Спектакль-концерт «Театр — жизнь»

Зрители увидели драматические и хореографические сцены, такие как «Спор масок», «Сотворение театра», «Необыкновенный концерт» и «Весь мир театр». Завершением представления стала песня «Алиллуйя любви» из рок-оперы «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра, актрисы театра и кино Анны Большовой и других артистов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сцена из балета Стравинского «Жар-птица»

Режиссером-постановщиком церемонии Гала-открытия Форума стал российский фигурист и тренер Илья Авербух.

Суббота, 16 ноября, станет завершающим днем работы VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Танец от Ян Ву

Дарья Драй ИА REGNUM Спектакль-концерт «Театр — жизнь»