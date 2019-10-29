Пару лет назад, во время учёбы в Академии фотожурналистики, мне попала в руки небольшая оранжевая книжка с трезубцем на обложке. Под обложкой было имя автора и название: Никита Машкин — Kumbh Mela in Ujjain. Фотографии в книге с комментариями автора были похожи на репортаж с другой планеты. Так я узнал про Кумбха Мелу — духовный праздник, который проходит в Индии раз в несколько лет в одном из четырёх святых городов. Спустя два года я сам оказался на Кумбха Меле в городе Праяградж (Аллахабад), в лагере садху Авахан акхары, одного из древних духовных орденов Индии.

Владимир Колмаков ИА REGNUM Наги

Владимир Колмаков ИА REGNUM Огни Кумбха Мелы

Кумбха Мела — это одно из самых больших собраний людей на планете: за месяц фестиваль посещает до ста миллионов паломников. Кумбха Мела — это возможность своими глазами увидеть обычно надёжно скрытую от посторонних глаз, сакральную и таинственную сторону Индии. Святые, отшельники, йоги, аскеты всех мастей, рассеянные по индийским лесам, пещерам и ашрамам, стекаются на фестиваль.

Владимир Колмаков ИА REGNUM На улицах Кумбха Мелы круглосуточно дают представления тысячи артистов

Владимир Колмаков ИА REGNUM Оранжевый цвет — символ огня, сжигающего всё материальное

Владимир Колмаков ИА REGNUM Паломники и святые люди идут на омовение к месту слияния священных рек Ганги, Ямуны и Сарасвати

Владимир Колмаков ИА REGNUM Бродячий музыкант

Лагеря садху — так в Индии называют отшельников, посвятивших свою жизнь духовной практике, — раскинулись на огромной территории в месте слияния священных рек Ганги, Ямуны и подземной реки Сарасвати. За короткое время в пустыне возникает огромный сказочный город, на пыльных улицах которого можно увидеть множество чудес. Вот в ворота огромного замка въезжают монахи верхом на верблюдах и в сопровождении барабанщиков, а на другой стороне дороги из облака пыли грациозно вышагивает слон. Беспрерывное гудение рикш сливается в унисон с разлитой повсюду вибрацией мантр, и до самого горизонта колышется океан людей в оранжевых одеждах, символизирующих отречение.

Владимир Колмаков ИА REGNUM На пыльных улицах Кумбха Мелы

Владимир Колмаков ИА REGNUM Нага Баба бьёт в ритуальные барабаны — дамару. Их низкий вибрирующий звук, напоминающий ритм сердцебиения, символизирует звук творения и поддержания Вселенной

Владимир Колмаков ИА REGNUM В лагерь часто забредает слон, которого радостно приветствуют и угощают

Владимир Колмаков ИА REGNUM Праздничный наряд

Владимир Колмаков ИА REGNUM Юная канатоходка

Владимир Колмаков ИА REGNUM Палатки на Кумбха Меле

На Кумбха Меле волей судьбы я оказался в лагере Нага Баба или Нагов — монахов одной из самых радикальных аскетичных духовных традиций — и прожил с ними полтора месяца. Обнажённые, похожие на призраков, потрясающие над головой огромными трезубцами и выкрикивающие мантры, Наги способны навести ужас на случайного прохожего. «Нага» на санскрите значит «змея», и монахов часто можно увидеть в окружении змей реальных или символических. «Баба» означает «отец», так в Индии уважительно называют мудрецов.

Владимир Колмаков ИА REGNUM Мангал Барти Нага Баба. Мангал на санскрите означает Марс — это имя, которое монах получил при посвящении, Барти — название одной из монашеских ветвей, к которой принадлежит Наг

Владимир Колмаков ИА REGNUM Нага Баба первыми идут на омовение в место слияние священных рек Ганги, Ямуны и Сарасвати — центральное событие Кумбха Мелы

Жизнь Нагов проходит у священного огня — дхуни. Это их храм и место силы. На ночь дхуни укладывают спать, закапывая угли в пепел, а утром будят. Пепел из дхуни называется «вибхути» — он издревле используется монахами как лекарство для всех страждущих, приходящих к святым за помощью. Болит живот или голова, мучает понос или запор — садху насыпает щепотку пепла в протянутую ладонь — съешь. Тело покрыто ранами или язвами — помажь. И всё проходит.

Владимир Колмаков ИА REGNUM Нага Баба

Владимир Колмаков ИА REGNUM Недавно получивший посвящение в Наги

Владимир Колмаков ИА REGNUM У священного огня — дхуни

Пренебрегая принятыми в обществе условностями, большинство Нагов ходят обнаженными, покрытые с ног до головы лишь пеплом из священного огня, и это — часть их духовной практики. Вибхути защищает тело Нагов от холода, насекомых, лечит кожу, а также служит напоминанием о конечности существования в мире материи. Наги также не стригут волос, чтобы не сосредотачиваться на теле: их спутанные волосы, собранные на головах в подобие корон, достигают длины двух-трёх метров. При этом садху невероятно чистоплотны — любой европеец рядом с ними кажется средневековым грязнулей. Кроме утреннего и вечернего, монахи совершают полное омовение после каждого похода в туалет, а их одеяния всегда безупречно чистые. Как и любые монахи, Наги дают обет пожизненного безбрачия, чтобы сублимировать сексуальную энергию и превратить её в мистические способности, нередко с помощью тантрических практик.

Владимир Колмаков ИА REGNUM Шьям Барти Нага Баба

Владимир Колмаков ИА REGNUM Шиврадж Гири Нага Баба

Владимир Колмаков ИА REGNUM Наги покрывают всё тело толстым слоем вибхути — пеплом из священного огня

Владимир Колмаков ИА REGNUM Йога Барти Нага Баба

Садху встают очень рано — первые движения начинаются в четвёртом часу утра, а в пять все уже на ногах, у палаток вовсю дымят дхуни, и весь лагерь вибрирует от мантр. После омовения Наги забивают «чиллум» — ритуальную глиняную трубку — и варят чай, всегда с молоком и очень сладкий. По индийским традициям, сначала угощение предлагается гостям, потом наиболее уважаемым садху, а последним пробует тот, кто готовил. Ближе к обеду начинают жарить чапати — лепёшки на открытом огне. Эти три ритуала — чиллум, чай, чапати — могут повторяться в течение дня бесконечное количество раз.

Владимир Колмаков ИА REGNUM Чаепитие

Владимир Колмаков ИА REGNUM Чиллум

Владимир Колмаков ИА REGNUM За чтением священных писаний

Владимир Колмаков ИА REGNUM Через несколько дней мальчик получит посвящение в традицию Нага Баба, после чего будет жить и учиться у садху

Владимир Колмаков ИА REGNUM Каждое утро газетчики приносят в лагерь свежую прессу с последними новостями фестиваля

Владимир Колмаков ИА REGNUM Новости Кумбха Мелы

История Нагов уходит корнями в глубь веков. Монашеские ордена были созданы более тысячи лет назад духовным учителем Шанкарачарьей, и в разное время некоторые из них сражались с войсками Великих Моголов, английскими завоевателями, буддистами и даже представителями других школ индуизма. По сей день многие из Нагов носят оружие, которое используется теперь в символических или ритуальных целях, однако монашеские ордена сохранили строгую иерархию, дисциплину и воинский дух. Сами Наги считают себя защитниками Санатана Дхармы — Вечной праведности — они призваны утверждать и поддерживать законы природы.

Владимир Колмаков ИА REGNUM Нага на санскрите означает «Кобра»

Владимир Колмаков ИА REGNUM «Ты хочешь быть садху? Жизнь садху — трудная жизнь: ни мамы, ни папы, ни детей, ни семьи — только Гуру. Но жизнь садху — хорошая жизнь»

Всё время жизни с Нагами меня не покидало чувство, что я существую в иной, мистической реальности, а привычный нам материальный мир с его ценностями — не более чем мираж, мыльный пузырь, который в любой момент может лопнуть. Суровая аскетичная жизнь Нагов — это бесконечное почтение и преданность своим учителям и братьям и глубочайшее уважение к пяти элементам, из которых состоит физическая Вселенная: Огню, Земле, Воде, Воздуху и Эфиру.

Владимир Колмаков ИА REGNUM Монахов часто можно увидеть в окружении змей реальных или символических

Владимир Колмаков ИА REGNUM Мистическое вечернее время

Не имея возможности общаться вербально — практически никто из садху не говорит по-английски, — я с удивлением обнаружил в себе способности чувствовать и понимать на более тонком уровне. И вот, сблизившись с Нагами за несколько недель, я попал на одно из главных таинств — Санскару.

Санскара — обряд посвящения в традицию Нага Баба. Он проводится раз в три года, на Кумбха Меле, и длится около суток.

Владимир Колмаков ИА REGNUM Как и всюду в Индии, по улицам Кумбха Мелы гуляют бездомные коровы

Санскара — это второе рождение. Во время инициации будущий монах обривается и получает новое имя, всё его имущество отныне умещается в небольшую сумочку «джоли», а его семьёй становится Гуру — духовный учитель — и другие члены монашеского ордена. За сутки инициации на моих глазах произошла метаморфоза — шумные, самоуверенные, потрясающие львиными гривами мужчины превратились к утру следующего дня в съёжившихся младенцев, а некоторые и вовсе в бестелесных духов. Закостеневшие структуры разума, старые привычки, представления о себе и привязанности начали рушиться, освобождая место новой жизненной силе.

Владимир Колмаков ИА REGNUM Будущие Наги ждут начала инициации. Несмотря на прохладную погоду, им предстоит провести день и ночь в одних набедренных повязках, состоящих из двух полосок белой ткани

Владимир Колмаков ИА REGNUM Бывшие домохозяева на пороге отречения от мира

Владимир Колмаков ИА REGNUM Во время инициации будущие Наги обриваются наголо, после чего уже никогда не стригут волосы и бороду

Прошедший через врата посвящения в санньясу (отречение от мира) из бывшего домохозяина становится жителем иного, мистического мира, преобразуется в существо почти мифическое, способное творить настоящие чудеса, обретая связь со всей тысячелетней традицией Нагов вплоть до её основателя — Шанкарачарьи.

Владимир Колмаков ИА REGNUM Метаморфоза

Владимир Колмаков ИА REGNUM Парикмахер оставляет будущим монахам на макушке небольшую прядь волос, которую должен срезать Гуру

Владимир Колмаков ИА REGNUM После обривания, принятия обетов и различных ритуальных церемоний, будущие садху совершают омовение в Ганге

Владимир Колмаков ИА REGNUM После дневных церемоний на берегу Ганга будущие садху всю ночь поют мантру у большого ритуального огня

Каких-то полвека назад получить посвящение в Наги женщине или иностранцу было невозможно. Но сейчас, чтобы сохранить вымирающую традицию, правила стали мягче. Одним из первых иностранцев, получивших посвящение ещё в семидесятые годы, стал американец Рампури Баба, описавший свой опыт в книге «Биография голубоглазого йогина». Сейчас среди Нагов-иностранцев чаще можно встретить итальянцев, есть и принявшие санньясу россияне, даже женщины.

Владимир Колмаков ИА REGNUM Женщины, получающие посвящение в Наги

Владимир Колмаков ИА REGNUM Ночное омовение в Ганге — заключительная часть обряда посвящения в традицию Нага Баба

Владимир Колмаков ИА REGNUM Посвящение закончено — после ночного омовения в ледяной воде садху возвращаются в лагерь

К сожалению, глобализация докатилась и до Индии: древним эпосам про сотворение мира и битвы добра и зла, игры Кришны и подвиги Ханумана из уст пришедшего в деревню садху, дети предпочитают теперь голливудские мультфильмы, а многим паломникам, приехавшим на Кумбха Мелу, интереснее сделать сэлфи с европейцами, чем пообщаться с мудрецами — хранителями индийской культуры и вечных духовных знаний.