В подмосковной Балашихе проходят последние приготовления перед запуском движения по новой Салтыковской эстакаде, передаёт 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Салтыковская эстакада. Балашиха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освещение на эстакаде

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Путепровод в Салтыковке. Балашиха

Дорога свяжет две части крупного города Московской области — «старую» Балашиху и бывший Железнодорожный, присоединённый в результате административной реформы к северному соседу. Связь между районами одного города затрудняет железная дорога, и проблему пытаются решить при помощи эстакады.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Салтыковский путепровод

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железная дорога

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Балашиха. Разинское шоссе и строящийся салтыковский путепровод

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Временный проход к железнодорожной станции Салтыковская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Строительная техника и временная дорожка для пешеходов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM] [Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM Дорожные работы на путепроводе в Салтыковке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство эстакады в Салтыковке

Ранее на сайте администрации Балашихи появилась информация, что готовность инфраструктурного объекта достигает 95%, и движение будет запущено уже в середине октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство эстакады в Салтыковке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Балашиха. Платформа Салтыковская

Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте и посмотрел, в каком состоянии находится дорога 30 сентября.