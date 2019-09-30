Эстакада в подмосковной Балашихе за две недели до запуска — фото
30 сентября 2019
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В подмосковной Балашихе проходят последние приготовления перед запуском движения по новой Салтыковской эстакаде, передаёт 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Салтыковская эстакада. Балашиха
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дорожные работы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Освещение на эстакаде
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Путепровод в Салтыковке. Балашиха
Дорога свяжет две части крупного города Московской области — «старую» Балашиху и бывший Железнодорожный, присоединённый в результате административной реформы к северному соседу. Связь между районами одного города затрудняет железная дорога, и проблему пытаются решить при помощи эстакады.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Салтыковский путепровод
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Железная дорога
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Балашиха. Разинское шоссе и строящийся салтыковский путепровод
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Временный проход к железнодорожной станции Салтыковская
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дорожные работы
Строительная техника и временная дорожка для пешеходов
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Дорожные работы на путепроводе в Салтыковке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Строительство эстакады в Салтыковке
Ранее на сайте администрации Балашихи появилась информация, что готовность инфраструктурного объекта достигает 95%, и движение будет запущено уже в середине октября.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Строительство эстакады в Салтыковке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Балашиха. Платформа Салтыковская
Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте и посмотрел, в каком состоянии находится дорога 30 сентября.