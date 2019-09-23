Строительство станции метро «Лефортово» вступило в завершающую стадию. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин осматривая объект, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тоннель станции метро «Лефортово»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Строительство станции «Лефортово» Большой кольцевой линии метро в основном завершено, идут архитектурно-отделочные работы. Впереди ещё монтаж и отладка оборудования, что тоже займет некоторое время. Но в целом — ждать начала движения поездов осталось недолго. На первых порах из «Лефортово» можно будет без пересадки доехать до «Некрасовки». А в дальнейшем мы замкнем Большое кольцо, и со станции «Лефортово» будет удобно добираться практически в любую точку города», — сказал Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Лефортово»

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Лефортово»

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Лефортово»

Дарья Антонова ИА REGNUM Метростроевцы

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Лефортово»

Станция «Лефортово» расположена в одноименном районе, в сквере у кинотеатра «Спутник», вблизи Солдатской и Наличной улиц. На станции будет один вестибюль, с выходами к Солдатской и Наличной улицам, к остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта, жилой и общественной застройке. Для маломобильных пассажиров планируется установить три лифта, следует из материалов пресс-службы столичной мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Лефортово»

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Лефортово»

Дарья Антонова ИА REGNUM Тоннель станции метро «Лефортово»