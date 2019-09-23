Собянин анонсировал начало работы станции метро «Лефортово»
Строительство станции метро «Лефортово» вступило в завершающую стадию. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин осматривая объект, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Строительство станции «Лефортово» Большой кольцевой линии метро в основном завершено, идут архитектурно-отделочные работы. Впереди ещё монтаж и отладка оборудования, что тоже займет некоторое время. Но в целом — ждать начала движения поездов осталось недолго. На первых порах из «Лефортово» можно будет без пересадки доехать до «Некрасовки». А в дальнейшем мы замкнем Большое кольцо, и со станции «Лефортово» будет удобно добираться практически в любую точку города», — сказал Собянин.
Станция «Лефортово» расположена в одноименном районе, в сквере у кинотеатра «Спутник», вблизи Солдатской и Наличной улиц. На станции будет один вестибюль, с выходами к Солдатской и Наличной улицам, к остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта, жилой и общественной застройке. Для маломобильных пассажиров планируется установить три лифта, следует из материалов пресс-службы столичной мэрии.