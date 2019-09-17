Процедура принятия присяги депутатами седьмого созыва Московской городской думы завершена. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская городская дума

Дарья Антонова ИА REGNUM Принятие присяги депутатами седьмого созыва Московской городской думы

Дарья Антонова ИА REGNUM Магомет Яндиев (Округ № 45)

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время выступления перед депутатами Московской городской думы

Все 45 депутатов Мосгордумы вступили в должность. При этом трое из них не ограничились стандартным прочтением теста присяги и во время официальной процедуры выступили с политическими заявлениями. Во время их речей прозвучала критика власти и требование об отставке председателя Московской городской избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Отметим, что первое заседание Московской городской думы нового созыва должно состояться 19 сентября.