Процедура принятия присяги депутатами седьмого созыва Московской городской думы завершена. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Московская городская дума
Дарья Антонова ИА REGNUM
Принятие присяги депутатами седьмого созыва Московской городской думы
Дарья Антонова ИА REGNUM
Магомет Яндиев (Округ № 45)
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин во время выступления перед депутатами Московской городской думы

Все 45 депутатов Мосгордумы вступили в должность. При этом трое из них не ограничились стандартным прочтением теста присяги и во время официальной процедуры выступили с политическими заявлениями. Во время их речей прозвучала критика власти и требование об отставке председателя Московской городской избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин

Отметим, что первое заседание Московской городской думы нового созыва должно состояться 19 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Принятие присяги депутатами седьмого созыва Московской городской думы