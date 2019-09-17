Все депутаты Мосгордумы приняли присягу и вступили в должность
17 сентября 2019
Процедура принятия присяги депутатами седьмого созыва Московской городской думы завершена. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Московская городская дума
Дарья Антонова ИА REGNUM
Принятие присяги депутатами седьмого созыва Московской городской думы
Дарья Антонова ИА REGNUM
Магомет Яндиев (Округ № 45)
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин во время выступления перед депутатами Московской городской думы
Все 45 депутатов Мосгордумы вступили в должность. При этом трое из них не ограничились стандартным прочтением теста присяги и во время официальной процедуры выступили с политическими заявлениями. Во время их речей прозвучала критика власти и требование об отставке председателя Московской городской избирательной комиссии.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
Отметим, что первое заседание Московской городской думы нового созыва должно состояться 19 сентября.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Принятие присяги депутатами седьмого созыва Московской городской думы