Холодная радость: история мороженого в мире и в детской литературе
Что общего может быть у римского императора Нерона, писателя Джека Лондона, премьер-министра Маргарет Тэтчер, путешественника Марко Поло, Екатерины Медичи и американского президента Джеймса Мэдисона? Ответ простой и вкусный — это мороженое!
Император Нерон запретил продавать мороженое на улицах и готовить его в домашних условиях. Готовить и вкушать лакомство можно было только во дворце императора. Может быть, поэтому после падения Римской империи цивилизация так долго жила без мороженого.
Марко Поло, итальянский купец и путешественник, привез рецепт ледяного блюда из Китая в XIII веке. Итальянцы считают мороженое первым послом итальянской кухни, ставя его выше пиццы и спагетти. В 1558 году флорентийский художник Бернардо Буонталенти при дворе Медичи предложил охлажденный десерт из молока, меда и яичного желтка. Екатерина Медичи, выйдя замуж за наследника французского престола, подарила мороженое Франции, где оно с тех пор называется просто «glace» или «лёд». Самое вкусный сорт мороженого — пломбир — носит название французского городка Пломбьер-ле-Бен, в котором впервые создали рецепт, добавив к молоку сливки, взбитые яичные белки и сливочное масло, а потом заморозив готовую нежную массу.
До появления в 1791 году французской поваренной книги с рецептами фруктового мороженого в России мороженым называли сладкую стружку, получаемую из замороженного молока с сахаром. В Италии главным компонентом мороженого были растертые фрукты, мороженое выглядело как желе, с тех пор по итальянски мороженое называется «gelato».
В середине прошлого века англичане придумали мягкое, перенасыщенное воздухом, мороженое. Среди изобретателей была юная Маргарет Тэтчер, химик по образованию
Эскимо придумал американской лавочник Крис Нельсон. Из большой любви к детям, а детей — к шоколаду и мороженому, он решил облить мороженое шоколадом. А чтобы было удобно есть, еще и насадил на палочку и завернул в обертку.
А Джек Лондон в молодости работал разносчиком мороженого. Хотя удобнее было бы возить его на специальной тележке.
Покупать мороженое у частных предпринимателей, оказывается, было небезопасно. Лучше у официальных фабричных дистрибьюторов. В книге «Повар на весь город» 1934 года издания читаем ужасающую историю о нарушении частниками технологии производства и продажи лакомства:
Похоже, что больше всего изобретений по части мороженого сделали американцы. Кроме эскимо, они еще в 1904 придумали использовать вафельные рожки в качестве съедобной оболочки. «Фризер» — машина для изготовления мороженого — тоже американское изобретение, на его основе в 1851 году в Балтиморе открыли первую фабрику по производству мороженого. Но еще в 1813 году жена тогдашнего президента США Мэдисона собственноручно изготовила 15 ведер мороженого для большого приема.
Но самое вкусное мороженое наше, родное. Были времена, когда мороженщики расфасовывали лакомство в именные вафли.
Были времена, когда пломбир стоил 48 копеек, а не просто так назывался, и продавался в картонных коробках. За время в пути до дома мороженное подтаивало и последние ложки, которые соскребали со дна пачки, имели легкий картонный привкус.
Помню шок, испытанный мной, когда мороженое в вафельном стаканчике подорожало с 19 до 20 копеек и мелочи — двушек и копеек, найденных возле касс в булочных и в окрестностях телефонных автоматов — не хватило. Пришлось взять два фруктовых по 7 копеек, такой розовый снег, в картонных стаканчиках с деревянной палочкой.
Невозможно побывать в Москве и не поесть мороженое в ГУМе: шарики с легкими вкраплениями льда, вкуснейший стаканчик и разносчица со специальным лотком очень ограниченной емкости.
Мороженое фигурирует во множестве произведений детской литературы. Можете представить ситуацию, придуманную сказочником Сергеем Седовым?
Или историю про мальчика Бобу, который хотел накормить слона эскимо, придуманную Виктором Голявкиным.
Да что вспоминать прошлое. В области мороженного мы до сих пор впереди планеты всей. Главное, чтобы погода была хорошая!