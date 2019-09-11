Что общего может быть у римского императора Нерона, писателя Джека Лондона, премьер-министра Маргарет Тэтчер, путешественника Марко Поло, Екатерины Медичи и американского президента Джеймса Мэдисона? Ответ простой и вкусный — это мороженое!

Национальная электронная детская библиотека Давно ли мы едим мороженое? ("Костер», 1991 год, №12)

Император Нерон запретил продавать мороженое на улицах и готовить его в домашних условиях. Готовить и вкушать лакомство можно было только во дворце императора. Может быть, поэтому после падения Римской империи цивилизация так долго жила без мороженого.

Национальная электронная детская библиотека Фестиваль мороженого, Италия, Рим, 2019

Марко Поло, итальянский купец и путешественник, привез рецепт ледяного блюда из Китая в XIII веке. Итальянцы считают мороженое первым послом итальянской кухни, ставя его выше пиццы и спагетти. В 1558 году флорентийский художник Бернардо Буонталенти при дворе Медичи предложил охлажденный десерт из молока, меда и яичного желтка. Екатерина Медичи, выйдя замуж за наследника французского престола, подарила мороженое Франции, где оно с тех пор называется просто «glace» или «лёд». Самое вкусный сорт мороженого — пломбир — носит название французского городка Пломбьер-ле-Бен, в котором впервые создали рецепт, добавив к молоку сливки, взбитые яичные белки и сливочное масло, а потом заморозив готовую нежную массу.

Национальная электронная детская библиотека Сладкий лед. Факты и курьезы ("Костер», 2009 год, №7)

До появления в 1791 году французской поваренной книги с рецептами фруктового мороженого в России мороженым называли сладкую стружку, получаемую из замороженного молока с сахаром. В Италии главным компонентом мороженого были растертые фрукты, мороженое выглядело как желе, с тех пор по итальянски мороженое называется «gelato».

В середине прошлого века англичане придумали мягкое, перенасыщенное воздухом, мороженое. Среди изобретателей была юная Маргарет Тэтчер, химик по образованию

Эскимо придумал американской лавочник Крис Нельсон. Из большой любви к детям, а детей — к шоколаду и мороженому, он решил облить мороженое шоколадом. А чтобы было удобно есть, еще и насадил на палочку и завернул в обертку.

А Джек Лондон в молодости работал разносчиком мороженого. Хотя удобнее было бы возить его на специальной тележке.

Национальная электронная детская библиотека Повар на весь город / Т. Габбе и З. Задунайская; рисунки и обложка Е. Сафоновой.- Изд. 2-е- Ленинград : ОГИЗ-Государственное издательство детской литературы. Ленинградское отделение, 1934.- 32 с

Национальная электронная детская библиотека Повар на весь город / Т. Габбе и З. Задунайская; рисунки и обложка Е. Сафоновой.- Изд. 2-е- Ленинград : ОГИЗ-Государственное издательство детской литературы. Ленинградское отделение, 1934.- 32 с

Покупать мороженое у частных предпринимателей, оказывается, было небезопасно. Лучше у официальных фабричных дистрибьюторов. В книге «Повар на весь город» 1934 года издания читаем ужасающую историю о нарушении частниками технологии производства и продажи лакомства:

Повар на весь город / Т. Габбе и З. Задунайская; рисунки и обложка Е. Сафоновой. — Изд. 2-е — Ленинград: ОГИЗ-Государственное издательство детской литературы. Ленинградское отделение, 1934. — 32 с. Бобров для своего сундука сам мороженое крутит. Пушкин — тоже. Сами молоко покупают. Сами воду прибавляют, чтобы дешевле обошлось. Сахарин стоит дешевле сахара, а заработать на каждой порции надо побольше, — вот мороженщики и кладут вместо сахара сахарин. И сладко, и дешево. Есть еще у мороженщиков расход — медную посуду лудить. Не любят мороженщики зря деньги тратить, вертят мороженое и в нелуженой посуде. Съест покупатель порцию сливочного или земляничного, заплатит двугривенный и уйдет, а часа через два начнет его рвать и корчить. Отравился медным купоросом. А мороженщика как не бывало — сундук у него на колесах.

Похоже, что больше всего изобретений по части мороженого сделали американцы. Кроме эскимо, они еще в 1904 придумали использовать вафельные рожки в качестве съедобной оболочки. «Фризер» — машина для изготовления мороженого — тоже американское изобретение, на его основе в 1851 году в Балтиморе открыли первую фабрику по производству мороженого. Но еще в 1813 году жена тогдашнего президента США Мэдисона собственноручно изготовила 15 ведер мороженого для большого приема.

Давно ли мы едим мороженое? («Костер», 1991 год, №12) Существует международная ассоциация по производству мороженого. Недавно она сообщила, что в США за год изготовляется в среднем на каждого американца около 50 килограммов мороженого.

Но самое вкусное мороженое наше, родное. Были времена, когда мороженщики расфасовывали лакомство в именные вафли.

Е. Рейн, Фабрика вкусного холода («Костёр», 1959 год, №9) Продавец доставал железную трубку, бросал в нее вафлю, столовой ложкой накладывал мороженое, а затем еще одной вафлей прижимал его сверху. На вафлях были написаны знакомые имена: одна вафля — Нина, другая — Миша, третья — Толя. И так подружились мы с одним продавцом, что он подбирал нам вафли по именам, — знал, как зовут каждого.

Были времена, когда пломбир стоил 48 копеек, а не просто так назывался, и продавался в картонных коробках. За время в пути до дома мороженное подтаивало и последние ложки, которые соскребали со дна пачки, имели легкий картонный привкус.

Помню шок, испытанный мной, когда мороженое в вафельном стаканчике подорожало с 19 до 20 копеек и мелочи — двушек и копеек, найденных возле касс в булочных и в окрестностях телефонных автоматов — не хватило. Пришлось взять два фруктовых по 7 копеек, такой розовый снег, в картонных стаканчиках с деревянной палочкой.

Невозможно побывать в Москве и не поесть мороженое в ГУМе: шарики с легкими вкраплениями льда, вкуснейший стаканчик и разносчица со специальным лотком очень ограниченной емкости.

Мороженое фигурирует во множестве произведений детской литературы. Можете представить ситуацию, придуманную сказочником Сергеем Седовым?

С. Седов, Про Свету («Костер», 1991 год, №5) Однажды Света очень захотела мороженого. Взяла и купила. Вдруг — раз! — и расхотела. Она так расстроилась, решила уже выбросить мороженое… Но все-таки сумела взять себя в руки И СЪЕСТЬ ЕГО!

Национальная электронная детская библиотека С. Седов, Про Свету ("Костер», 1991 год, №5)

Или историю про мальчика Бобу, который хотел накормить слона эскимо, придуманную Виктором Голявкиным.

Все это время малыш не выпускает из рук веревки. И снова движется по улице необычная процессия.

— Почему все-таки слон пошел за мальчишкой? — спрашивает директор Петра Васильевича.

— Он дал ему мороженое, только и всего.

Национальная электронная детская библиотека С. Седов, Про Свету ("Костер», 1991 год, №5)

Да что вспоминать прошлое. В области мороженного мы до сих пор впереди планеты всей. Главное, чтобы погода была хорошая!