В Соляном переулке Санкт-Петербурга в пятницу, 6 сентября, торжественно открылась обновленная экспозиция Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Это долгожданное для горожан событие, которого пришлось ждать больше года, произошло накануне 8 сентября — Дня памяти жертв блокады Ленинграда.

Дарья Драй ИА REGNUM Музей обороны и блокады Ленинграда

Музей обороны и блокады был закрыт на ремонт и реконструкцию еще в июне 2018 года, оставаясь под замком даже в дни 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, что вызвало беспокойство и ропот среди ветеранов и блокадников.

Президент России Владимир Путин в те же январские дни текущего года распорядился выделить музею 150 млн рублей из резервного фонда главы государства, чтобы ускорить обновление и открытие экспозиции.

Дарья Драй ИА REGNUM Кадеты

Дарья Драй ИА REGNUM Музей обороны и блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники

И вот, наконец, блокадный музей начиная с 8 сентября станет вновь доступен для всех жителей Петербурга и гостей города. Перед его торжественным открытием в Соляном переулке была развернута экспозиция военной техники и оружия времен войны, подготовленная патриотическим объединением «Ленрезерв». Здесь же бойцов Красной Армии, защитников Ленинграда, представляли участники реконструкторского движения.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники

Дарья Драй ИА REGNUM Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники

Дарья Драй ИА REGNUM Участница исторической реконструкции во время выставки военной техники

Дарья Драй ИА REGNUM Китайские туристы фотографируются у военной техники

Дарья Драй ИА REGNUM Участники исторической реконструкции во время выставки военной техники

В церемонии открытия Музея обороны и блокады Ленинграда приняли участие полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Гуцан

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие новой экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда

На мероприятие были приглашены представители ветеранских и других общественных организаций города, блокадники и работники музейной сферы, все, кто был причастен к созданию нового облика музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Жительница блокадного города

Дарья Драй ИА REGNUM Жительница блокадного города

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов с жительницей блокадного города

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», обновленную экспозицию можно примерно разделить на три части: Ленинградский фронт, Дорога жизни и быт блокадного Ленинграда. Причем последняя часть воссоздана с большой точностью, например, реконструированы комната жителей осажденного города, кабинет НКВД и блокадная булочная.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге

…Напомним, этот музей в Соляном переулке имеет тяжелую судьбу. Он был открыт сразу после войны, в 1946 году. Тогда в его основу легла выставка официальных документов и личных вещей жителей Ленинграда, а также трофейного немецкого оружия, собранного на Ленинградском фронте.

Музей пользовался огромной любовью у ленинградцев, только что переживших ужасы блокады, они пополняли его коллекцию. Но он был закрыт и разорён на волне политического и фальсифицированного «Ленинградского дела». Многие уникальные экспонаты были утрачены безвозвратно, некоторые попали в другие музеи. Возродили музей в Соляном переулке только в годы перестройки, в сентябре 1989 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ближайшем будущем в составе обновленного музея появится медиацентр, который облегчит посетителям доступ к архивным документам и тематическим материалам о блокаде.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспонаты в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Модель самолета военного времени

Дарья Драй ИА REGNUM Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Новая экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда

Также стало известно, что у Музея обороны и блокады Ленинграда будет несколько официальных филиалов — в местах, связанных с днями блокады. Первая такая экспозиция разместится в Доме радио на Итальянской улице, откуда Ленинград узнавал о происходящем на фронтах и в отрезанной от него врагом стране.

Дарья Драй ИА REGNUM Кадеты рассматривают экспозицию музея

Дарья Драй ИА REGNUM Холл в Музее обороны и блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Кадеты рассматривают экспозицию музея

Филиалами музея могут также стать «блокадные» экспозиции в одном из трамвайных парков Петербурга и на хлебозаводе, работавшем в годы войны.

Следующим этапом в развитии музея должно стать создание Научного центра по изучению истории Ленинградской битвы и блокады Ленинграда — своеобразного Института памяти о блокаде.