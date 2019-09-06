Новый облик Музея обороны и блокады Ленинграда показали к Дню памяти
В Соляном переулке Санкт-Петербурга в пятницу, 6 сентября, торжественно открылась обновленная экспозиция Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Это долгожданное для горожан событие, которого пришлось ждать больше года, произошло накануне 8 сентября — Дня памяти жертв блокады Ленинграда.
Музей обороны и блокады был закрыт на ремонт и реконструкцию еще в июне 2018 года, оставаясь под замком даже в дни 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, что вызвало беспокойство и ропот среди ветеранов и блокадников.
Президент России Владимир Путин в те же январские дни текущего года распорядился выделить музею 150 млн рублей из резервного фонда главы государства, чтобы ускорить обновление и открытие экспозиции.
И вот, наконец, блокадный музей начиная с 8 сентября станет вновь доступен для всех жителей Петербурга и гостей города. Перед его торжественным открытием в Соляном переулке была развернута экспозиция военной техники и оружия времен войны, подготовленная патриотическим объединением «Ленрезерв». Здесь же бойцов Красной Армии, защитников Ленинграда, представляли участники реконструкторского движения.
В церемонии открытия Музея обороны и блокады Ленинграда приняли участие полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.
На мероприятие были приглашены представители ветеранских и других общественных организаций города, блокадники и работники музейной сферы, все, кто был причастен к созданию нового облика музея.
Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», обновленную экспозицию можно примерно разделить на три части: Ленинградский фронт, Дорога жизни и быт блокадного Ленинграда. Причем последняя часть воссоздана с большой точностью, например, реконструированы комната жителей осажденного города, кабинет НКВД и блокадная булочная.
…Напомним, этот музей в Соляном переулке имеет тяжелую судьбу. Он был открыт сразу после войны, в 1946 году. Тогда в его основу легла выставка официальных документов и личных вещей жителей Ленинграда, а также трофейного немецкого оружия, собранного на Ленинградском фронте.
Музей пользовался огромной любовью у ленинградцев, только что переживших ужасы блокады, они пополняли его коллекцию. Но он был закрыт и разорён на волне политического и фальсифицированного «Ленинградского дела». Многие уникальные экспонаты были утрачены безвозвратно, некоторые попали в другие музеи. Возродили музей в Соляном переулке только в годы перестройки, в сентябре 1989 года.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в ближайшем будущем в составе обновленного музея появится медиацентр, который облегчит посетителям доступ к архивным документам и тематическим материалам о блокаде.
Также стало известно, что у Музея обороны и блокады Ленинграда будет несколько официальных филиалов — в местах, связанных с днями блокады. Первая такая экспозиция разместится в Доме радио на Итальянской улице, откуда Ленинград узнавал о происходящем на фронтах и в отрезанной от него врагом стране.
Филиалами музея могут также стать «блокадные» экспозиции в одном из трамвайных парков Петербурга и на хлебозаводе, работавшем в годы войны.
Следующим этапом в развитии музея должно стать создание Научного центра по изучению истории Ленинградской битвы и блокады Ленинграда — своеобразного Института памяти о блокаде.