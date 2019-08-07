Французский виндсёрфер Пуликан лидирует после первого дня ЧМ в Петербурге
На чемпионате мира по виндсёрфингу в классе RS: X среди юниоров состоялся первый соревновательный день. Турнир проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 10 августа.
Среди юношей лидером является француз Юн Пуликан, на счету которого шесть очков. За ним идут израильские спортсмены Реувен Гилель, у которого семь очков, и Ийал Иохай Зрор, набравший восемь баллов.
Главной сенсацией первого дня стал провал француза Фабьена Пьяназа, который является действующим чемпионом мира. За последние два года он выиграл все ключевые старты — первенство мира — 2018, первенство Европы — 2019 и чемпионат мира World Sailing — 2019. В Санкт-Петербурге же он стартовал неудачно.
Отметим, что среди девушек лидируют израильские виндсерферы. Майя Надлер, Наама Гринберг и Линой Гева заняли первое, второе и третье места соответственно. Среди российских спортсменок лучшие идут на 5-м и 14-м местах, это Яна Резникова и Дана Косяк.