На чемпионате мира по виндсёрфингу в классе RS: X среди юниоров состоялся первый соревновательный день. Турнир проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 10 августа.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат мира по виндсерфингу среди юниоров

Среди юношей лидером является француз Юн Пуликан, на счету которого шесть очков. За ним идут израильские спортсмены Реувен Гилель, у которого семь очков, и Ийал Иохай Зрор, набравший восемь баллов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат мира по виндсерфингу среди юниоров

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат мира по виндсерфингу среди юниоров

Главной сенсацией первого дня стал провал француза Фабьена Пьяназа, который является действующим чемпионом мира. За последние два года он выиграл все ключевые старты — первенство мира — 2018, первенство Европы — 2019 и чемпионат мира World Sailing — 2019. В Санкт-Петербурге же он стартовал неудачно.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат мира по виндсерфингу среди юниоров

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат мира по виндсерфингу среди юниоров

Отметим, что среди девушек лидируют израильские виндсерферы. Майя Надлер, Наама Гринберг и Линой Гева заняли первое, второе и третье места соответственно. Среди российских спортсменок лучшие идут на 5-м и 14-м местах, это Яна Резникова и Дана Косяк.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат мира по виндсерфингу среди юниоров

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат мира по виндсерфингу среди юниоров

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат мира по виндсерфингу среди юниоров