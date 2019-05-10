Анна Плюснина ИА REGNUM В течение года суворовцы вместе со своими воспитателями совершают поездки в места, где проводились боевые действия во время Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербургском Суворовском военном училище обучаются мальчики с 12 до 17 лет. Ребята живут на территории училища, изучают школьную программу и основы военной подготовки. Это учебное заведение за период своего 64-летнего существования выпустило более 13 тысяч воспитанников.

Существует стереотип, что отдать ребенка учится в систему военного образования значит лишить его детства. И действительно, жизнь тут непростая. В условиях военной дисциплины приходится приучать себя к самоконтролю и порядку. Ребята редко видят родителей, почти всё время уделяют учебным занятиям, физической и военной подготовке. У них мало личных вещей, ограничен доступ к мобильному телефону и современным гаджетам. Это сложно и тяжело с непривычки. Но со временем дети приспосабливаются, становясь частью большой суворовской семьи.

Проходя период взросления в стенах училища, они преодолевают трудности, ищут друзей, а еще балуются, занимаются творчеством, мечтают о военной карьере и боевых подвигах.

«Я сам на сайте увидел и поступил в училище. Хочу стать военным. Военным медиком хочу быть, спасать жизни людей», — Левин Степан, 13 лет.

«Больше всего нравится в училище друзья. Они у меня появились не сразу, после 3-го курса, но зато настоящие. Тяжелое — это то, что тебя все время контролируют, заставляют что-то делать, хоть ты этого и не хочешь… но это помогает потом в жизни, воспитывает трудолюбие», — Дерменжи Арнольд, 16 лет.

«Зная себя, может, в школе я бы сам не заставил себя учиться. А тут учителя стараются всё объяснить, а если ты не понимаешь, начинают заново», — Терещенко Даниил, 15 лет.

«Много всего интересного и смешного происходит. В первые дни мы закидывали тапочки на шкаф, самолетики. Ругали, конечно, за это. Тяжело, что мало видимся с родителями, еще учеба, тут этому большое внимание уделяется. Когда мы пришли в училище, сразу надо было учиться ходить строевым шагом, сначала не очень получалось, но сейчас гораздо лучше выходит… Я стараюсь, хочу пройти на параде по Дворцовой площади, когда буду на старших курсах», — Ковалев Михаил, 12 лет.

Я несколько лет фотографировала жизнь маленьких воинов. Через призму детского восприятия суворовское училище стало для меня неким волшебным местом, где дети играют в жизнь взрослых военных. Ребята живут в собственном мире и пространстве, оторванном от реальности. У них свои правила, свои развлечения, радости и разочарования, своя семья и свое особое детство.

Анна Плюснина ИА REGNUM В первые годы его существования воспитанниками СПб СВУ были сироты

В первые годы его существования воспитанниками СПб СВУ были сироты. Сейчас здесь учатся дети из семей разного социального уровня. У многих родители — военные, у некоторых — гражданские, а у кого-то их вовсе нет. Поступив в училище, все дети попадают в одинаковые условия.

Анна Плюснина ИА REGNUM В свой новый дом суворовцы приходят уже в конце августа и берут с собой только самое необходимое

В свой новый дом суворовцы приходят уже в конце августа и берут с собой только самое необходимое. Одежду, обувь, сумки и учебники они получают в училище. Чтобы не перепутать вещи, их подписывают. Каждому мальчику выдается две формы одежды: повседневная и парадная.

Анна Плюснина ИА REGNUM

Анна Плюснина ИА REGNUM В свой новый дом суворовцы приходят уже в конце августа и берут с собой только самое необходимое

Первокурсники посещают парикмахера, который коротко стрижет их. Многие ребята, не готовые к такому повороту, сильно огорчаются. Зато к старшим курсам у них появляется больше возможностей отличиться стрижкой среди сверстников.

Анна Плюснина ИА REGNUM Первокурсники посещают парикмахера, который коротко стрижет их

Самое главное событие для детей, которые только что переступили порог нового дома, это первое сентября. На плацу, в торжественной атмосфере они произносят клятвенное обещание суворовца. Главное при этом не забыть слова на нервной почве.

Анна Плюснина ИА REGNUM Самое главное событие для детей, которые только что переступили порог нового дома, это первое сентября

Кроме учебных занятий, мальчики занимаются в сфере дополнительного образования. Каждый может выбрать то, что ему по душе. Больше всего их привлекают судо‑ и авиамоделирование, робототехника и стрельба. Но также можно найти творческие натуры: танцоров, певцов и музыкантов.

Один из любимых предметов суворовцев младших курсов — это рисование. Детей порой бывает трудно увести с этих уроков.

Анна Плюснина ИА REGNUM Больше всего их привлекают судо‑ и авиамоделирование, робототехника и стрельба

Анна Плюснина ИА REGNUM Кроме учебных занятий мальчики, занимаются в сфере дополнительного образования

Ребятам самостоятельно приходится следить за своей формой: гладить, подшивать, чистить. На младших курсах даже проводятся соревнования: кто быстрее сможет подшить свою форму. В училище очень следят за чистотой одежды. Каждые полгода и перед ответственными мероприятиями проводится смотр парадной формы. Ни одна ниточка не должна торчать. Бывает, дети так пачкают форму, что перед ответственным мероприятием приходится закупать для всех новую.

Анна Плюснина ИА REGNUM Кроме учебных занятий, мальчики занимаются в сфере дополнительного образования

Анна Плюснина ИА REGNUM Ребятам самостоятельно приходится следить за своей формой

Анна Плюснина ИА REGNUM Ребятам самостоятельно приходится следить за своей формой: гладить, подшивать, чистить

Важной частью обучения является строевая подготовка. Особое внимание уделяется ей на старших курсах, когда начинается подготовка к параду Победы на Дворцовой площади. В это время в любую погоду суворовцы усердно маршируют на плацу, стараясь безошибочно выполнить каждое движение.

Анна Плюснина ИА REGNUM Важной частью обучения является строевая подготовка

Анна Плюснина ИА REGNUM Важной частью обучения является строевая подготовка

В век развитых социальных сетей суворовцам запрещено пользоваться телефонами. Конечно, старшие курсы всё же находят время заглянуть в сеть, выставить новые фотографии и написать сообщение своим поклонницам.

Анна Плюснина ИА REGNUM Форма молодых суворовцев

Анна Плюснина ИА REGNUM В век развитых социальных сетей суворовцам запрещено пользоваться телефонами

Предположительно, самое интересное в жизни суворовцев наступает после отбоя…

Анна Плюснина ИА REGNUM Самое интересное в жизни суворовцев наступает после отбоя

Ребята не только много учатся, но и занимаются спортом, участвуют в общественной работе, готовят концерты, убирают территорию училища. Часто у них не остается времени как следует отдохнуть, и поспать во время суворовского бала — это выход из сложившейся ситуации.

Анна Плюснина ИА REGNUM Часто у ребят не остается времени как следует отдохнуть

Одна из самых непростых задач для ребенка — вписаться в коллектив и найти себе друга. Это удается не каждому, но если дружба завязалась, она может длиться очень долго и после окончания училища. Не зря существует понятие — суворовское братство. Все выпускники суворовского училища как знак памяти и уважения носят с собой суворовский погон.

Анна Плюснина ИА REGNUM Одна из самых непростых задач для ребенка — вписаться в коллектив и найти себе друга

Анна Плюснина ИА REGNUM Одна из самых непростых задач для ребенка — вписаться в коллектив и найти себе друга

Зимой учащимся запрещено играть в снежки. Но, конечно, ребенок всегда найдет, как себя развлечь. Часто снега выпадает так много, что рабочие не успевают его убрать с территории. Этим занимаются суворовцы и воспитатели. Первокурсники поначалу рвутся убирать снег, но позже становится ясно, что веселья в этом невеселом занятии не так много.

Анна Плюснина ИА REGNUM Зимой учащимся запрещено играть в снежки. Но, конечно, ребенок всегда найдет, как себя развлечь

Анна Плюснина ИА REGNUM Зимой учащимся запрещено играть в снежки. Но, конечно, ребенок всегда найдет, как себя развлечь

На авиамоделировании мальчики своими руками изготавливают простейшие модели самолетов и учатся правильно их запускать.

Анна Плюснина ИА REGNUM На авиамоделировании мальчики своими руками изготавливают простейшие модели самолетов и учатся правильно их запускать

Выпуск — знаковое событие для каждого суворовца. С одной стороны — стремление выйти за стены училища, пойти дальше самостоятельным путем. С другой стороны — училище уже стало семьей. Потому на этом празднике мальчишкам не сдержать слез.

Анна Плюснина ИА REGNUM Выпуск — знаковое событие для каждого суворовца

Анна Плюснина ИА REGNUM Выпуск — знаковое событие для каждого суворовца

Анна Плюснина ИА REGNUM Выпуск — знаковое событие для каждого суворовца

Многие выпускники суворовского училища погибли при исполнении воинского долга. Суворовцы особым образом чтят память погибших военных. Жизнь двадцати одного выпускника оборвалась в Афганистане, тринадцать офицеров не вернулись с чеченской войны. Семь участников боевых действий были удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. Каждый год в училище проводится акция — «День памяти Героев-выпускников». В училище приезжают родители погибших героев, они делятся с ребятами сокровенными воспоминаниями, на учебных курсах проводятся тематические вечера. Каждый воспитанник знает историю подвига суворовца-выпускника.

Анна Плюснина ИА REGNUM Суворовцы особым образом чтят память погибших военных

Анна Плюснина ИА REGNUM Многие выпускники суворовского училища погибли при исполнении воинского долга

Одна из сложностей, с которыми сталкиваются дети, привыкшие всегда находится дома с семьей — это разлука с родными. Суворовцы имеют право убывать в увольнение раз в месяц. За хорошую учебу, успехи в различной деятельности их отпускают чаще. В подростковом возрасте у многих детей возникают проблемы в общении с родными. Но поскольку суворовцы видят их редко, они ценят время, проведенное с родителями. На праздничных концертах ребята читают стихи и посвящают песни мамам.

Анна Плюснина ИА REGNUM Одна из сложностей с которыми сталкиваются дети, привыкшие всегда находится дома с семьей, — это разлука с родными

Анна Плюснина ИА REGNUM Одна из сложностей с которыми сталкиваются дети, привыкшие всегда находится дома с семьей, — это разлука с родными

На шестом курсе мальчики отправляются в летний полевой лагерь. В течение месяца они учатся стрелять, рыть окопы и метать гранаты. Ребята ждут этого с первых курсов.

В течение года суворовцы вместе со своими воспитателями совершают поездки в места, где проводились боевые действия во время Великой Отечественной войны. Там они посещают и приводят в порядок мемориалы, могилы солдат. Иногда проводят раскопки и отыскивают предметы, оставшиеся на полях сражений.

Анна Плюснина ИА REGNUM В течение года суворовцы вместе со своими воспитателями совершают поездки в места, где проводились боевые действия во время Великой Отечественной войны

Анна Плюснина ИА REGNUM Иногда ребята проводят раскопки и отыскивают предметы, оставшиеся на полях сражений

Когда спрашиваешь ребят о будущем, многие теряются. Есть ребята, которые понимают, что военная профессия — не их предназначение, и уходят в обычную школу, так и не закончив учебу в училище. А те, кто доходит до конца, в большинстве своем хотят стать артиллеристами, военными инженерами, врачами и летчиками.

Анна Плюснина ИА REGNUM В течение года суворовцы вместе со своими воспитателями совершают поездки в места, где проводились боевые действия во время Великой Отечественной войны

Анна Плюснина ИА REGNUM В течение года суворовцы вместе со своими воспитателями совершают поездки в места, где проводились боевые действия во время Великой Отечественной войны

Анна Плюснина ИА REGNUM Когда спрашиваешь ребят о будущем, многие теряются

«Вообще я хочу быть военным, заработать много денег, а потом исполнить мечту… Отдать эти деньги родителям, в благодарность за то, что они меня терпели столько времени», — Дерменжи Арнольд 16 лет.

Анна Плюснина ИА REGNUM Основной навык, который приобретается в училище, это способность преодолевать себя

Как мне кажется, основной навык, который приобретается в училище, это способность преодолевать себя. Понимание того, что многое в жизни трудно и тяжело, порой несправедливо. Не смотря на это, нужно находить в себе силы идти вперед, ведь только тогда ты чего-то достигнешь.