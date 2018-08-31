Это история, которую я снимаю не один год, про двух русских женщин, работающих ветеринарными врачами. Одну зовут Алевтина, и она работает ветеринарным врачом на ферме крупного рогатого скота в Тверской области. Другую зовут Марго, и она работает в престижной ветеринарной клинике в центре Москвы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марго у себя дома. Марго — дипломированный ветеринарный врач, работает в престижной клинике Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Алевтина у себя дома. Алевтина — ветеринарный врач в хозяйстве по откорму мясных бычков в Тверской области. У нее несколько детей, живущих в городе, и даже внуки

Хозяйство по откорму бычков, в котором работает Алевтина, едва сводит концы с концами; находится на грани вымирания. Я задавал вопрос Алевтине в 2015 году:

«Через год пенсия. Вы уйдёте на пенсию или останетесь работать ветеринаром?»

Она грустно отвечает:

«Да не будет, скорее всего, уже этого хозяйства. Как в соседней деревне: ферма закрылась, работы нет, старики доживают свой век. А летом дачники приезжают на лето».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Алевтина у себя в конторе. У Алевтины нет компьютера, вся документация ведётся вручную

Ярослав Чингаев ИА REGNUM В коровниках грязно. Животные ходят в туалет под себя. Скотники не успевают всё убирать. Алевтина работает без перчаток. Они у нее есть, но она привыкла без них

Ярослав Чингаев ИА REGNUM В коровнике нет раковины. И нет туалета. Вот таким нехитрым способом приходится Алевтине мыть руки

Сейчас, в 2018 году, хозяйство осталось. Поголовье значительно уменьшилось. Но она продолжает работать. Тогда она получала около 5000 рублей в месяц. Сейчас её зарплата доходит до 8 и даже 10 тысяч в месяц. И только потому, что она заменяет ещё две новые должности — зоотехник и бригадир. И плюс еще пенсия около 10 тысяч. Она удивляется: как я могла жить тогда на 5000 рублей? А сейчас она даже детям помогает!

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Алевтина занимается рубкой дров. Алевтина живет одна, любая мужская работа на её плечах. Хоть есть электричество в доме, но без дров не обойтись. Печка в доме, баня — топить всё приходиться самой

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Алевтина проводит вакцинацию бычков. В это же время тракторист развозит сено. В коровниках темно, влажно и очень специфический запах, которым пропитываешься насквозь

Когда я последний раз приезжал к Алевтине этой весной, я думал снимать её за работой. Но вмешалась стихия: был ураган и обрыв электросети. И деревня, и хозяйство — четыре дня без электричества! И всё бы ничего, но в хозяйстве нет своего компрессора, и все животные остались без воды. Поилки без электричества не работают. И всё это время Алевтина с немногочисленными скотниками носили вёдрами из ближайших луж воду, чтобы напоить хоть каких-то бычков. Всех не удаётся — нет столько рук. Боятся, что начнётся обезвоживание. Председатель все это время пытается добиться решения проблемы у района. Но воз и ныне там. Хотя по телевизору сказали, что все последствия урагана в Тверской области ликвидировали.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ураган повредил электропередачу. Четыре дня нет электричества в хозяйстве. Поилки не работают. Бычков приходится поить своими силами из ближайшей лужи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ураган повредил электропередачу. Четыре дня нет электричества в хозяйстве. Поилки не работают. Бычков приходится поить своими силами из ближайшей лужи. И то далеко не всех. На всех не хватает рук

Конечно, и условия жизни обеих женщин разные. Алевтина вырастила двух сыновей и одну дочь; дважды вдова. Дети все живут своими семьями — она живет одна в сельском доме и имеет свое подсобное хозяйство. Корова, телёнок, курицы, кролики — вся эта живность требует ухода. Кого-то подоить, всех покормить, за всеми убрать. Всё это Алевтина делает изо дня в день, без выходных. Она единственный ветеринарный врач на селе. Поэтому все, у кого есть хоть какая-то живность, обращаются за помощью к ней. Это тоже небольшой заработок.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Алевтина ухаживает за своими кроликами. Она держит у себя дома корову, кроликов, кур, несколько кошек

Ярослав Чингаев ИА REGNUM В хозяйстве до сих пор стеклянные шприцы. Может это и устарело, но остаётся удобным и дешёвым способом вводить препараты бычкам

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зимой бычки часто болеют простудными заболеваниями. Самые простые антибиотики помогают выхаживать заболевших

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Даже такую грязную процедуру, как проверка коровы на стельность, Алевтина проводит без перчаток

Вечером после работы и всех хлопот по домашнему хозяйству у Алевтины Евгеньевны остается время, которое она может потратить на себя. Её любимое занятие, как и у большинства деревенских жителей, — это просмотр телевизора. Желательно поменьше новостей, детективов, да побольше развлекательных передач.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Алевтина с баллоном для дезинфекции бычков от вшей переходит от одного коровника к другому

Марго работает терапевтом с мелкими домашними животными: кошки, собаки, хорьки. В Москве эта профессия считается престижной, и заработная плата у неё значительно выше. Но это не значит, что Марго работает меньше и легче. Ночные смены, большой поток маленьких пациентов сильно выматывают. В отличие от Алевтины, которая постоянно на свежем воздухе и перемещается между коровниками, конторой и своим домом на велосипеде, Марго работает в маленьком кабинете. По большей части работа однообразная: приём животных с похожими заболеваниями, похожие процедуры, а также много учётной работы за компьютером.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Казалось бы, ветеринарный врач работает только с животными. Но много времени в клинике Марго работает за компьютером. Ведение учёта больных животных, заполнение карты животных, выписка рецептов — все через компьютер

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марго слушает сердце кошки с помощью стетоскопа. Марго — терапевт. К ней приводят на первичный приём любых мелких животных, которых заводят владельцы. Конечно, в основном это собаки и кошки

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марго не может работать без перчаток. Для любой манипуляции с животными она надевает новую пару

Ярослав Чингаев ИА REGNUM С какой бы проблемой не обратились к Марго, она тщательно осматривает животное, взвешивает, измеряет температуру, расспрашивает хозяев. После этого Марго может решить, продолжить более тщательное исследование или поставить диагноз

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марго проводит осмотр ушей у собаки

В чём-то работа ветеринарным врачом сложнее, чем медика. Потому что животное не может рассказать о себе, что и где болит. И сложность городского врача — работа как с животными, так и с хозяевами, которые могут быть в разных состояниях — кто-то доброжелательный, кто-то агрессивный, кто-то в стрессовом состоянии. Приходится разбираться в психологии людей, а иногда оказывать и медицинскую помощь. Пришла бабушка с серьезно заболевшим котом, очень переживала и почти упала в обморок. Пришлось дать корвалол.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марго вводит катетер коту. Марго работает с ассистентами, это студенты старших курсов высших учебных ветеринарных заведений. Для них работа в клинике — это бесценная практика

Ярослав Чингаев ИА REGNUM На прием приводят пациентов с очень заразными инфекциями. Важно не передать инфекции другим животным. После каждого больного животного стол, на котором его осматривали, обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марго на обеденном перерыве

Марго живет одна с мамой в своей квартире. Любит свою работу! Но и любит хорошо отдохнуть: или на даче, или на море. У нее нет животных — ветеринары понимают, какая это ответственность, иметь дома питомца, и уделять ему время только утром или вечером!

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марго у себя дома. Марго живет одна с мамой в квартире. А еще есть дача, где она любит проводить часть отпуска

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Марго! Пора домой!» Несмотря на хорошие условия работы, Марго работает не меньше, чем Алевтина. Марго устает и физически, и морально

Конечно, вы можете возмутиться таким контрастом, который я показал в условиях работы двух ветеринаров, будто он специально был усилен. Но я не выбирал своих героев — они были первыми, кто согласился принять участие в проекте. В России появляются современные хозяйства, в которых великолепные условия содержания животных. Но до сих пор остаются и такие, где нет компьютеров, а только бумажный учёт. Где врачи не используют перчаток, а всё делают руками. Где в коровниках нет ни раковин, чтобы помыть руки, ни туалетов. Эта резкая разница возникла после развала Советского Союза. И видимо, еще не одно десятилетие нам предстоит встречать такие истории!

Я спросил обеих своих героинь, почему есть такие хозяйства? И Марго, и Алевтина ответили примерно одинаково: всё зависит от того, кто хозяин! Имеет ли он власть, имеет ли он ресурсы, и может ли выживать и процветать в рамках рыночной экономики.