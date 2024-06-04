После того, как Хабиб Нурмагомедов подошел на турнире UFC к Дональду Трампу и попросил того остановить конфликт в Палестине, это вызвало бурю справедливого негодования в России.

ИА Регнум

Наша армия доблестно сражается на Украине, освобождая русские земли, а в ее воинов: русских, дагестанцев, чеченцев, осетин, чувашей, татар, бурятов летят американские ракеты и снаряды, выпущенные из американского оружия.

Так почему Хабиб Нурмагомедов, улучив минуту для общения с возможным президентом США, попросил его помочь Палестине, а не прекратить военную поддержку Украины? А уж на фоне сообщений о том, что Трамп, якобы, сообщил своим спонсорам, о готовности «бомбить Москву» этот диалог смотрелся особенно странно.

В ответ на критику Хабиба оскорбились некоторые дагестанские паблики и блогеры, восприняв это чуть ли не как оскорбление всего Дагестана.

Но простите, Хабиб Нурмагомедов, будучи несомненно известным уроженцем республики, олицетворением Дагестана не является. Мы критикуем конкретного человека и его поступки, а не прекрасный дагестанский народ в целом.

Да, Нурмагомедов талантливый спортсмен, но вот многие его поступки, как публичной личности, вызывают вопросы.

Майк Тайсон тоже прекрасный боксер, но, вряд ли, кто-то хочет, чтобы его дети подражали Тайсону, как личности, курили бы травку, мотали срок за изнасилование, и откусывали бы соперникам уши.

Поступки Хабиба вне клетки UFC часто вызывали недоумение.

Во-первых, Нурмагомедов никогда не был патриотом России и не проявлял искренней любви к нашей родине в целом, а не только к родному краю.

В 2018 году, проживающий на Украине дядя Хабиба, Алекс Нурмагомедов в интервью СЭ рассказывал, что в юности Хабиб хотел получить украинское гражданство и переехать жить и тренироваться в Полтаву. Не срослось лишь из-за неповоротливой украинской бюрократии.

И практически никогда Хабиб не вздымал над собой флаг России после победы в октагоне.

А недавно появилась информация, что еще Нурмагомедов получил паспорт Объединенных Арабских Эмиратов.

Интересно, что с 2021-го года в ОАЭ действует закон, по которому для получения гражданства страны нужно отказаться от прежнего паспорта.

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Сохранить бывшее гражданство могут несколько категорий людей, в том числе, инвесторы. У Нурмагомедова есть недвижимость в Эмиратах, но по данным газеты «Ведомости» он в нее не инвестировал. Тренировочный зал в Абу-Даби ему подарил местный шейх.

Так чей народ и чью страну представляет человек, который избегает демонстрации общенациональной российской символики и катается по миру с паспортом Эмиратов в кармане?

Национальную гордость можно испытывать за русского или дагестанского спортсмена, который подчеркивает свое российское происхождение, не стесняется выносить наш флаг, петь гимн.

А Нурмагомедов все свои победы совершал исключительно ради себя.

Более того, в публичном поле Нурмагомедов часто высказывается с позиций радикального исламизма.

Да и невесту свою на свадьбе он закрыл так, что не видно было даже глаз. Явно не по обычаям традиционного для Северного Кавказа суфийского ислама, где девушки покрывают голову, но никогда не закрывают лицо. Это неисламский обычай радикалов из Аравийской пустыни.

При этом, если Хабиб позиционирует себя, как ярого мусульманина, то, почему он тогда выступает в одних трусах за деньги перед американскими кяфирами?

Такие люди в исламе называется «мунафики», а в христианстве — «фарисеи» или, попросту, ханжи!

Как с укладом набожного мусульманина вяжутся драки и перепалки с соперниками за пределами ринга, или ролик, где Хабиб заставляет американского бомжа себе на потеху отжиматься за 20 долларов? Верующий человек просто дал бы бомжу милостыню, а не устраивал бы шоу для своего (запрещенного в России) Инстаграма.

Приходится признать, что Хабиб Нурмагомедов, при всем уважении к его спортивным достижениям, не тянет на роль образца для подражания. Его образ жизни — скорее стиль абу-бандита, нежели уклад религиозного человека и патриота своей Родины.

Нашей стране нужны безупречные с моральной точки зрения лидеры мнений, а не те, кому личная выгода или конфликт в далекой стране важнее счастья собственного народа.