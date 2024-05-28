Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Есть такой исторический персонаж — пастор Мартин Нимёллер. Тот самый, за которого уже некому было вступиться, когда из гестапо пришли за ним. Сегодняшняя Украина — это как раз такое место, где кто-то за кем-то всё время приходит. И вот наступает «момент Нимёллера» — когда приходят уже за теми, кто на происходящее профессионально зажмуривал глаза.

Иван Шилов ИА Регнум

Если кто-то всё же запамятовал, то фраза, с которой пастор вошел в историю, звучит примерно так:

«Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому».

Так вот. Есть на Украине такое издание — «Украинская правда» (УП). Одно из первых интернет-СМИ на Украине.

Старожилы помнят, что создал его журналист Георгий Гонгадзе, загадочное убийство которого использовали для попытки свержения президента Леонида Кучмы. С тех пор УП стало знаменем «прогрессивных сил» и рупором иностранных агентов — грантоедов, соросят, имя им легион.

Смелые антикучмисты и обличители золотых унитазов Виктора Януковича. С момента создания — на особом счету (и финансировании) у посольства США на Украине.

Одним словом, глыба! Столп и утверждение украинской истины.

Эта электронная газета стала не только главным коллективным агитатором, но и коллективным организатором во время первого майдана в 2004 г. и одним из ключевых — во время второго в 2014-м. Ну и конечно, с 2014 г. они на передовых информационных рубежах войны с Россией, на которую в 2022 г. Россия, наконец, явилась.

И вот пронеслась новость, что главреда экономической редакции Украинской правды Дмитрия Денкова отловили военкомы. И не просто отловили, а целые сутки продержали без связи где-то в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Видимо, готовили к контрнаступлению.

Злорадствовать в такой ситуации, конечно же, нехорошо. Особенно если автор и сам систематически применяет различные нехитрые способы избежать встречи с ловцами человеков из ТЦК.

Но нельзя не отметить, что тут случился тот самый момент Нимёллера. По крайней мере, в украинской версии.

Никто из «журналистов-расследователей» УП не задавал неудобных вопросов, когда весной 2015 года среди видных представителей Партии регионов как-то сильно популярным стало сводить счёты с жизнью. Никто из этой либерально-евромайданно-грантоедской братии не вспомнил о свободе религии, когда государство обрушило гонения на УПЦ в 2019 г. Никто из них не вспоминал о свободе слова и корпоративной солидарности, когда в 2021 г. Зеленский закрывал телеканалы, вводил санкции в отношении СМИ и журналистов списком.

И уж конечно, «Украинская правда» молчала (в лучшем случае молчала!) когда СБУ хватала всех неблагонадёжных, всех, кого успела взять на карандаш. О многих, кого взяли весной 2022 года, нет вестей до сих пор.

И вот теперь журналисты УП решились подать голос: оказывается, мобилизация на Украине проводится с нарушениями!

Оказывается, у мобилизуемых силой изымают телефоны (чтобы родственники не смогли оперативно связаться с адвокатами, подвезти нужные документы, справки и т.п.) Потому что из ТЦК человека выгрызть ещё можно, а вот уже из ВСУ — практически нереально.

Только если вся Украина знает об этом как минимум с начала 2023 года (а в последние полгода каналы в «Телеграм» завалены роликами «добровольной» мобилизации), то УП открыла для себя дверь в эту Нарнию только теперь.

Очевидно, дело ещё и в том, что журналисты УП по какой-то причине в немилости у окружения Зеленского.

Скажем, мужской части пропагандистского единого телемарафона опасаться нечего. Точно так же, как и редакциям государственных ИА УНИАН, «Укринформ», редакции BBC-Ukraine, представительства Deutsche Welle* и ещё ряда СМИ (в основном телеканалов).

Остальным украинским журналистам остаётся или молчать, или надеяться на огласку (читай: что новость прочтут в посольстве США и дадут Банковой команду не обострять и отпустить главреда).

Такой вот получился у УП «момент Нимёллера».

Но не вполне: к вечеру главред всё же вышел на связь и сообщил, что нашел общий язык с ТЦК и скоро присоединится »… к подразделению, в которое хотел ещё до этого инцидента». Уточнив, что »… это лучший для меня вариант». Вместе с тем журналист подтвердил «добровольно-принудительный» характер мобилизации.

Впрочем, есть у меня версия насчёт того, почему главреда «Украинской правды» решили вдруг забрить в ВСУ. И ключевое значение тут имеет место поимки.

Одесская область, а вернее, трасса Одесса — Рени широко известна в узких кругах как удобное место побега из Украины — на транзитном участке этой трассы (8 км трассы проходит по территории Молдовы). Достаточно бросить машину прямо на обочине и пешком дотопать пару километров до ближайшего молдавского села.

Естественно, украинские власти принимают особые меры для того, чтобы в эту «дыру в заборе» не утекло всё военнообязанное мужское население. Для перемещения по транзитному участку нужны особые основания.

Но, как всегда в подобных случаях на Украине, существует возможность «договориться». Расценки на подобные услуги всё время растут и в настоящий момент составляют плюс-минус 10 тысяч долларов, в зависимости от договороспособности пограничников.

Если верить заявлению пресс-службы Одесского областного ТЦК, журналист »… был задержан представителями Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. Указанные гражданином основания перемещения транзитным участком с режимными ограничениями не были подтверждены документально…».

Проще говоря, у главреда столичного медиа могло быть ровно две причины находиться там, где его поймали: редакционное задание или намерение бежать из Украины.

Только вот ни самостоятельных уклонистов, ни самостоятельных расследователей в тех краях не любят.

Меньше недели назад на противоположной окраине Бессарабии, в придунайском местечке Рени, избили сразу восьмерых сотрудников ДСР (Департамент стратегических расследований) Нацполиции Украины, которые приехали собирать информацию об организации перехода уклонистов через границу.

Причем избиение случилось при полном попустительстве местной полиции. Те только до отдела своих избитых коллег проводили и даже не думали задерживать нападавших.

Ну а с журналистом, похоже, решили обойтись мягче: сдали местным тэцэкашникам для плана. А те, в свою очередь, могли предложить ему простой выбор. Или уехать куда-нибудь под Часов Яр стрелком, или попасть куда-нибудь в тихое место (в штаб, пресс-службу) — но только если он и думать забудет о расследовании маршрутов ухода уклонистов в Молдову.

А главное — предполагаемой вовлечённости в это местной полиции и военкомов.

Конечно, это лишь догадка. Но обе стороны её косвенно подтверждают.

Считать ли исход этой истории хеппи-эндом — оставляем на суд читателей. Но прошу засвидетельствовать, что, когда пришли за соросятами с «Украинской правды», автор молчать не стал!

*СМИ, выполняющее функции иноагента