Заявление Владимира Путина о нелегитимности Владимира Зеленского — «мы отдаем себе отчёт в том, что легитимность действующего главы государства закончилась» — было ожидаемым, но это не отменяет различных толкований его смысла и целей.

Иван Шилов ИА Регнум

После того как 21 мая истёк пятилетний срок полномочий президента Украины, у российского руководства появился прекрасный повод поставить под сомнение легитимность Зеленского в качестве главы украинского государства — и было бы странно, если бы Кремль этим не воспользовался.

Но при этом Владимир Путин преследует как тактические, так и стратегические цели. Начнём с первых.

Тут всё на поверхности. Причём Путин даже специально объяснил, что имеет в виду:

«Думаю, одна из целей конференции в Швейцарии как раз заключается в том, чтобы западное сообщество — спонсоры сегодняшнего киевского режима — подтвердило легитимность действующего главы государства. Или уже недействующего».

Действительно, 14 июня в Швейцарии пройдёт так называемый саммит мира, на котором Запад хочет собрать представителей (а лучше руководителей) как можно большего числа государств.

Приглашения разосланы более чем в 120 стран мира — в почти две трети существующих стран, а если вычесть мелкие островные государства Океании и Карибов, то и во все три четверти. И хотя пока что откликнулась лишь половина, значение этого мероприятия не только для Украины, но и для Запада очень велико.

Изначально конференция задумывалась как попытка создать единый фронт (или хотя бы его иллюзию) по принуждению России к миру. Сейчас уже понятно, что не будет ни массового участия лидеров (из-за этого даже приезд Байдена под вопросом), ни широкого представительства стран глобального Юга (а это и было главным условием для успешного пиара конференции — «большинство человечества требует от России прекратить войну»), ни даже подобия ультиматума России (вместо «плана Зеленского» будут обсуждаться ядерная и продовольственная безопасность), но всё равно пиар-значение саммита в Швейцарии велико.

И тут Россия, которую не звали, но которая бы и не поехала, говорит, что центральная фигура мероприятия нелегитимна. То есть Москва подтверждает своё согласие на переговоры, но вот вести-то их не с кем: «царь — не настоящий». Вопрос о легитимности Зеленского Путин привязывает к переговорам — да, тем, что состоятся когда-нибудь в будущем, но всё равно неизбежным.

И тут Западу сложно дать достойный ответ. Потому что хотя само украинское законодательство не дает однозначного ответа по поводу отказа от президентских выборов в период военного положения, на самой Украине хватает тех, кто подвергает сомнению легитимность Зеленского. А уж в случае ведения им каких-либо переговоров и тем более подписания соглашений о мире или перемирии, желающих отказать ему в этом праве станет еще больше.

Если, конечно, Зеленский не поставит подпись под капитуляцией России, хотя бы в виде отвода войск на линию 23 февраля 2022 года, но такой вариант оставим фантастам.

Все остальные варианты, включая так желаемый Западом «корейский», то есть заморозку по линии боевого соприкосновения, будут расценены на Украине как поражение и предательство со всеми вытекающими из этого последствиями для президента. И это мы еще не вспоминаем, что Зеленский давно уже сам запретил вести переговоры с Россией — на фоне остального это просто мелочь.

То есть Путин поднимает простую тему: даже если (и когда) Россия согласится сесть за стол переговоров, вести их не с кем, потому что нет никаких гарантий, что достигнутое соглашение не будет оспорено и отменено будущей («легитимной») украинской властью. Но это игра первого, тактического уровня.

Второй и главный уровень — стратегический. Россия ведь не просто считает легитимность Зеленского истекшей, она продолжает свою линию в отношении украинской власти. Точнее «киевского режима» — именно так Москва называет руководителей Украины после февраля 2014 года, после свержения-смещения Януковича.

Уже десять лет в Киеве сидят нелегитимные правители — такова позиция Путина. Да, за эти годы он несколько раз встречался с президентами Украины Порошенко и Зеленским, а с первым даже подписывал соглашения при участии западных лидеров.

Но это всё было игрой и уступкой — к тому же происходило до начала СВО. В феврале 2022 года позиция в отношении украинской власти ужесточилась. Путин не просто предпринял спецоперацию для её смены, но и, по сути, отказал в легитимности самой Украине.

Достаточно перечитать его обращение к народу России, сделанное за несколько дней до начала СВО (после признания ДНР и ЛНР), чтобы убедиться, что Путин больше не скрывает, что не воспринимает нынешнюю Украину как имеющую право на существование. Президент России, по сути, отказывает ей в праве на преемственность с УССР, в том числе из-за перерождения власти после переворота 2014 года.

То есть позиция Путина — и большинства русского народа — совершенно логична: начав превращаться в антиРоссию (как внутри себя. так и через атлантизацию, то есть полноценный «уход на Запад»), Украина утратила в глазах России легитимность, то есть законность своего существования.

В 1991 году русский народ был разделён помимо его воли, но теоретически он мог достаточно долго мириться с существованием нескольких государств одного народа, если бы между ними сохранялись братские, союзнические отношения.

Но как только основное из них приступило к реальной реинтеграции, не требовавшей от другого отказа от суверенитета, другое взяло курс на Запад и дерусификацию. Тем самым подписав себе смертный приговор, потому что существование такой Украины, «атлантической антиРоссии», абсолютно несовместимо не только с восстановлением, но и с существованием России.

Ни Путин, ни Россия даже не делали какого-то «судьбоносного» выбора в отношении Украины, за них его сделала вся тысячелетняя русская история. После 2014 года Путин просто не мог признавать легитимность Украины. И хотя до 2022-го он старался не афишировать свою позицию, она сформировалась давно и не подлежит пересмотру.

Украина для России не является независимым, отдельным государством, имеющим право на существование, это неотъемлемая, но случайно и временно отпавшая, отколовшаяся часть России, русского мира, русского народа, русской цивилизации.

И она будет возвращена в состав русского мира — необязательно путём полного включения в состав России, скорее, через раздел и сохранение её части в виде суверенной Украины, находящейся с Россией в отношениях, подобных сложившимся сейчас между Белоруссией и РФ.

Только постоянно помня об этой цели, мы сможем понять смысл путинских заявлений о легитимности Зеленского. Судьба Украины решится не на переговорах с украинским президентом и даже не на переговорах с президентом США и европейскими лидерами — она уже решена на часах и весах русской истории.

«Незалежная» не просто «взвешена и признана слишком лёгкой», ей не просто отказано в легитимности — вся ее «независимость» оценивается как эпизод очередной русской смуты. Кровавой и трагической, но всегда заканчивающейся собиранием земель русских.