Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

«Крайне рискованно сегодня поднимать тему легитимности Зеленского. Эту тему лучше не качать, потому что это банальное подыгрывание врагу», — так выглядит дежурный месседж, спущенный из Офиса президента для разгона по украинским медиа. И европейские чиновники спешат заявить, что у них никаких проблем с истекшими с 21 мая полномочиями украинского фюрера нет — в их глазах он по-прежнему легитимен.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Как раз тот самый случай, когда все знают, что король — голый, но говорить об этом вслух неполиткорректно. А тем более подвергать сомнению его популярность и поддержку в народе, неизменность обожания которым своего вождя показывают заказные соцопросы.

При этом в один день вымершие после вступления в силу новых правил мобилизации улицы городов показывают совершенно другое. Идти умирать за Зеленского и компанию люди не хотят. И заставить их явно не хватает возможностей, в чём и состоит главный смысл происходящего на протяжении последних 30 с лишним лет: даже диктатуру украинцы умудрились построить неэффективную.

И кстати, даже гордятся этим — укреплений в Харьковской области нет не потому, что всё украдено. Просто так решил свободный народ, захотели — построили, не захотели — не построили.

Вот за эту свободу и стоит сражаться. Правда, работает она и в другую сторону: захотели — пошли воевать, не захотели — не пошли. Тут уже крамола, и говорить вслух такое нельзя, но, как и про голого короля, это известно и понятно каждому.

Таким образом, за 33 года Украина прошла весь путь обратной эволюции, показав, что в местном исполнении неэффективной будет буквально любая политическая система. Ни одна из них — хоть любая из форм демократии, хоть диктатура — не способна управлять этим обществом и организовать его даже на минимальное совместное созидание. Или в принципе организовать.

Как будто само Провидение услышало мольбы на мове и дало возможность попробовать себя: вот вам вся полнота власти, покажите, что можете. Вы же хотели.

В рамках этого исторического шанса украинское общество неизменно движется не вперед, а назад. К некоему своему природному, первобытному, незамутненному состоянию, чему придавали ускорение события, совершенно неправильно названные «революциями».

Настоящая революция случилась как раз в 1991 году, когда полностью поменялись смыслы и жизнь перетекла в совершенно новые степени свободы, которые пришлось осваивать с чистого листа. «Рынок», «свобода слова», всплеск религий, полная смена канонов и стилей в культуре, подключение к Западу и открытие границ, сексуальная революция и, конечно, независимость, которая виделась огромным окном возможностей.

Однако всё это буйство красок довольно быстро начали загонять в стойло, поскольку ничем не стесненная свобода показала, что сдерживать себя общество не умеет и закончится это обязательно плохо. То есть анархо-демократия для Украины неэффективна.

Попытка установить режим «красного директората», вернув советскую дисциплину, единоначалие и старые связи в рамках СНГ, тоже оказалась неуспешной и закончилась «Оранжевой революцией». Как и следующая попытка «крепких хозяйственников» всё взять под контроль — «Революцией гидности».

Но обе на самом деле контрреволюции под светлыми лозунгами всё больше сворачивали суверенитет, загоняли страну под западных хозяев, с гоготом топтали права человека, законы и конституцию, буквально силой уничтожали культуру, сводя все до примитивных смыслов и образов. Экономику заменили бесконечный дележ самых сладких активов и мутные схемы.

Сексуальная революция переплавилась в преференции для секс-меньшинств и пропаганду ЛГБТ*. А свобода вероисповедания — в создание карманной псевдоцеркви, куда загоняют силой. И это не война тому виной — война лишь придала всему этому железную легитимность. Потому что иначе держать всё общество в душных застенках уродливой идеи «европейской Украины» просто не получалось — оно отказывалось подчиняться и разбегалось в разные стороны. Иногда прихватывая с собой целые области.

Зеленский, которому выпала самая тяжелая каденция среди всех украинских президентов, сделал то, что другим и не снилось. Украина централизована так, что иным постсоветским странам остается лишь завидовать. У политического режима практически абсолютная власть. Но при этом он всё так же не понимает, как правильно с ней обращаться.

Иван Шилов ИА REGNUM

Диктатор в зеленой футболке до сих пор не осознал, что с пятью-шестью доверенными лицами нельзя управлять государством. Пиар и картинка всё так же заменяют систему постановки задач и контроля над их выполнением. Государственная машина, ранее хоть как-то способная реализовывать крупные проекты, деградировала до запоздалых мероприятий от вялых чиновников. Пик её фактических возможностей — попрошайничество, ловля мужиков и уголовные сроки за лайки в запрещенных соцсетях.

Кстати, в заблокированном с 2017 года «ВКонтакте» украинская аудитория из самой Украины — не менее миллиона человек. А с учетом выехавших — гораздо больше.

Многим казалось, что украинские власти в условиях войны действуют более гибко и эффективно. В реальности ключевые решения выглядят запоздало. Например, межведомственное совещание, призванное определить критические места в энергетике и способы их защиты, состоялось только в апреле 2024 года — когда от энергетики мало что осталось. А теми же дронами на государственном уровне начали заниматься в 2023-м и в чем-то преуспели только благодаря неизменным гражданским активистам да «подгонам» от западных кураторов.

Правительство безынициативно, депутаты в парламенте лишены субъектности и мечтают только о том, чтобы их не трогали. Государственные задачи ставятся хаотично, качеством исполнения никто не интересуется. Среднее звено управления прячется от любых задач. Зато принудить ответственных лиц перестать воровать, «когда под угрозой выживание страны», не способен в принципе никто — даже грозное американское НАБУ.

Взять даже драконовское решение с мобилизацией: украинская тирания выкручивает руки работодателям, лишая их рабочей силы. В ответ бизнес перестал донатить на ВСУ и переходит на подпольные формы работы. Так что на выходе тирания высекла саму себя.

Последняя, ранее не опробованная политическая система вошла в замкнутый круг: ситуация критическая — выборы невозможны — концентрация власти президентом — кризис госуправления — ухудшение ситуации на фронте — ситуация критическая — выборы невозможны…

Провидение, терпеливо дотянув до 2024 года, таким образом констатирует: все возможности исчерпаны, проект доказал свою полную несостоятельность. Так что нелегитимный президент, парящий над черной воронкой, в которую стремительно засасывает Украину, — это высший уровень символизма. Тот, кто не имеет права командовать, управляет теми, кого он презирает, ради того, чтобы всем вместе умереть без цели и смысла.

И пронзительные слова национального гимна «ще не вмерла Украина» (хоть их и подправили немного, чтобы не было так очевидно) на самом деле всегда были звучащим свыше вопросом. Провидение уточняло: шо там, как дела? Зеленский, видимо, наконец-то даст на него окончательный ответ.

* Движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.